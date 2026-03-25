VIDEO Arbitrul de la Turcia - România, implicat într-un scandal uriaș cu o zi înainte de meci: "Nu pot să vă reproduc ce mi-a zis"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Arbitrul francez Francois Letexier (36 de ani) a fost trimis de UEFA la centru pentru duelul dintre Turcia și România, din semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială (joi, 19:00, Istanbul).

TAGS:
Francois LetexierAS MonacoLyonTurciaBaraj CM 2026Echipa Nationala
Din articol

Deși se numără printre cei mai importanți arbitri din Europa, Francois Letexier va arbitra meciul de la Istanbul la puțină vreme după scandalul în care a fost implicat după ultimul joc pe care l-a condus în Ligue 1.

Francois Letexier, arbitrul de la Turcia - România, meci cu scandal în Ligue 1, în weekend

Letexier a condus duminică Lyon - AS Monaco 1-2, meci deosebit de important pentru locurile de Champions League din Ligue 1. Francezul a fost în centrul atenției cu penalty-ul dictat în minutul 68, în urma căruia Balogun a înscris și a adus victoria monegascilor.

Letexier a văzut un fault comis de Tolisso asupra lui Akliouche și a dictat penalty, însă gazdele de la Lyon au protestat vehement, reclamând că nu a fost semnalizat, cu doar câteva secunde înainte, un fault al lui Zakaria asupra lui Endrick.

Arbitrul francez nu a mers la monitorul VAR și și-a păstrat decizia din teren, fapt ce a provocat furia celor de la Lyon.

"Acel penalty va provoca o mulțime de discuții. VAR-ul trebuia să-i zică măcar arbitrului, iar el să decidă. E fault clar asupra lui Endrick, care e tras de tricou. Nu înțeleg de ce VAR nu a intervenit", a spus Corentin Tolisso, căpitanul lui Lyon, după meci.

Tolisso l-a acuzat de aroganță și de un limbaj nepotrivit pe Letexier, în momentul în care l-a confruntat pe arbitru.

"Mai bine să nu vă zic ce mi-a spus. Mi se pare că a fost foarte arogant. A folosit niște cuvinte bizare, total arogante. Mi-a zis ceva ce nu pot să vă reproduc pentru că nu ar fi bine. Nu mi-a plăcut deloc răspunsul lui", a mai spus Tolisso.

Paulo Fonseca, antrenorul lui OL, a protestat și el după meci: "Am fost suspendat nouă luni în trecut, știu că trebuie să fiu atent și calm, dar cum poți explica faultul asupra lui Endrick? Nu pot accepta că VAR nu a verificat acea fază. Vrem doar să avem aceleași oportunități ca și alte cluburi. Uitați-vă la greșelile din acest an împotriva lui Lyon, este incredibil".

Federația nu a analizat faza controversată de la Lyon - Monaco

Miercuri, Federația Franceză de Fotbal a analizat fazele controversate ale etapei din Ligue 1, însă nu a vorbit deloc despre penalty-ul acordat lui Monaco în partida cu Lyon.

"Această decizie probabil va alimenta și mai mult frustrarea cluburilor implicate și furia fanilor, declanșând totodată o avalanșă de critici la adresa arbitrilor și chiar tot felul de teorii", a scris RMC Sport.

Letexier a condus ultima dată România când am obținut calificarea la EURO 2024

Letexier va fi pentru a patra oară la un meci al tricolorilor. Precedentele trei partide au fost:

  • Lituania - România 1-2 (11.10.2018)
  • România - Irlanda de Nord 1-1 (04.09.2020)
  • Israel - România 1-2 (18 noiembrie 2023)

Ultimul meci a consfințit calificarea la Euro 2024 pentru echipa națională!

În acest sezon, François Letexier a condus 26 de meciuri, în toate competițiile, acordând 107 cartonașe galbene și 9 cartonașe roșii. El a avut șapte delegări, în Champions League, ultimul meci condus aici fiind returul Barcelona – Newcastle din optimi, scor 7-2. 

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!