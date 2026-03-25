Letexier a văzut un fault comis de Tolisso asupra lui Akliouche și a dictat penalty, însă gazdele de la Lyon au protestat vehement, reclamând că nu a fost semnalizat, cu doar câteva secunde înainte, un fault al lui Zakaria asupra lui Endrick.

Letexier a condus duminică Lyon - AS Monaco 1-2 , meci deosebit de important pentru locurile de Champions League din Ligue 1. Francezul a fost în centrul atenției cu penalty-ul dictat în minutul 68, în urma căruia Balogun a înscris și a adus victoria monegascilor.

Deși se numără printre cei mai importanți arbitri din Europa, Francois Letexier va arbitra meciul de la Istanbul la puțină vreme după scandalul în care a fost implicat după ultimul joc pe care l-a condus în Ligue 1.

Arbitrul francez nu a mers la monitorul VAR și și-a păstrat decizia din teren, fapt ce a provocat furia celor de la Lyon.

"Acel penalty va provoca o mulțime de discuții. VAR-ul trebuia să-i zică măcar arbitrului, iar el să decidă. E fault clar asupra lui Endrick, care e tras de tricou. Nu înțeleg de ce VAR nu a intervenit", a spus Corentin Tolisso, căpitanul lui Lyon, după meci.

Tolisso l-a acuzat de aroganță și de un limbaj nepotrivit pe Letexier, în momentul în care l-a confruntat pe arbitru.

"Mai bine să nu vă zic ce mi-a spus. Mi se pare că a fost foarte arogant. A folosit niște cuvinte bizare, total arogante. Mi-a zis ceva ce nu pot să vă reproduc pentru că nu ar fi bine. Nu mi-a plăcut deloc răspunsul lui", a mai spus Tolisso.

Paulo Fonseca, antrenorul lui OL, a protestat și el după meci: "Am fost suspendat nouă luni în trecut, știu că trebuie să fiu atent și calm, dar cum poți explica faultul asupra lui Endrick? Nu pot accepta că VAR nu a verificat acea fază. Vrem doar să avem aceleași oportunități ca și alte cluburi. Uitați-vă la greșelile din acest an împotriva lui Lyon, este incredibil".

Federația nu a analizat faza controversată de la Lyon - Monaco

Miercuri, Federația Franceză de Fotbal a analizat fazele controversate ale etapei din Ligue 1, însă nu a vorbit deloc despre penalty-ul acordat lui Monaco în partida cu Lyon.

"Această decizie probabil va alimenta și mai mult frustrarea cluburilor implicate și furia fanilor, declanșând totodată o avalanșă de critici la adresa arbitrilor și chiar tot felul de teorii", a scris RMC Sport.