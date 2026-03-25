„Tricolorii” vor întâlni Turcia pe 26 martie, la „Beșiktaș Park” din Istanbul. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro, nu mai devreme de ora 19:00.

Radu Drăgușin: „Îl vedem ca pe un meci decisiv”

Prezent la conferința de presă premergătoare partidei, Radu Drăgușin, fundașul lui Tottenham, a prefațat duelul și, deși spune că se așteaptă la un meci greu, nu crede că o eventuală victorie este improbabilă.

„Îl vedem ca pe un meci decisiv, îl vedem ca pe un meci în care trebuie să demonstrăm că merităm să mergem la Mondial. Asta vrem să arătăm mâine. Publicul va fi foarte cald mâine, cu siguranță. Am jucat aici și cu echipa de club. Ne așteptăm la un meci ostil, dar nu e ceva peste care să nu putem trece”, a spus Radu Drăgușin, printre altele, la conferința de presă.

Meciul de mâine seară va marca partida #28 pentru Drăgușin în tricoul României. Stoper-ul și-a făcut debutul pentru naționala mare într-un amical România - Grecia, pierdut de tricolori cu scorul de 0-1, în 23 martie 2025, sub comanda lui Edi Iordănescu.

Dacă va trece de Turcia, România va juca finala barajului pentru Mondial contra câștigătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo. Potențialul ultim act se va disputa în deplasare, marţi, 31 martie, cu începere de la ora 21:45, de asemenea, LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.