Alertă în Istanbul înainte de finala Champions League! Incendiu în apropierea stadionului, care a fost acoperit de fum negru 

Arena din Turcia a fost acoperită de fum negru cu câteva ore înainte de startul finalei UEFA Champions League. Fumul negru a fost provocat de un incendiu care a pornit în apropiere de stadion, fiind surprins de cei care se aflau în apropiere.

Fumul a fost purtat de vânt până deasupra stadionului în care fanii au început deja să intre cu câteva ore bune înainte de marea finală.

????????| A fire has broke out in Istanbul and the smoke has made its way to the stadium where the Champions League final will take place.

