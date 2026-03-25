Doamnelor și domnilor, Wesley Lopes! Cu berea în brațe, cel mai iubit străin a spus tot: "Mi-a deschis multe uși!"

„Tricolorii” vor întâlni Turcia pe 26 martie, la „Beșiktaș Park” din Istanbul. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro, nu mai devreme de ora 19:00.

Înaintea confruntării, fostul atacant al lui FC Vaslui, Wesley Lopes, a analizat șansele României într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

Brazilianul recunoaște că partida va fi extrem de dificilă, mai ales că Turcia joacă pe teren propriu și are un lot valoros.

„Of, greu, frate! Turcia a făcut egal cu Spania, 2-2. E meci foarte, foarte greu! Turcia are un lot valoros și joacă acasă, pe un stadion plin”, a spus Wesley.

Wesley Lopes a pronunțat numele lui Mircea Lucescu și s-a scuzat imediat

Totuși, fostul golgheter din Liga 1 are încredere că România poate produce surpriza, mai ales datorită selecționerului Mircea Lucescu.

Brazilianul l-a numit pe „Il Luce” chiar cel mai mare antrenor din istoria fotbalului românesc, după care a ținut să se scuze pentru formulare.

„Trebuie să ținem cont că avem un antrenor foarte, foarte bun. Poate cel mai bun din România! Sper să nu zic vreo prostie, dar e un antrenor care înțelege foarte bine fotbalul. A antrenat echipe mari și are experiență în Champions League”, a adăugat Wesley.

Dacă va trece de Turcia, România va juca finala barajului pentru Mondial contra câștigătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo. Potențialul ultim act se va disputa în deplasare, marţi, 31 martie, cu începere de la ora 21:45, de asemenea, LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.