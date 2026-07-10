Antrenorul Spaniei, Luis de la Fuente, a declarat joi că Belgia va reprezenta cel mai dificil test de până acum pentru echipa sa în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a ajuns în această fază a primi niciun gol, scriu agențiile internaționale de presă.

Spania - Belgia | Lamine Yamal îl face pe selecționer să zâmbească. Motivul e simplu

Selecționerul Spaniei este încrezător că Lamal Yamal va ajunge la cea mai bună formă în timpul acestui turneu: ''Dacă vedeți cât de motivat este Lamine, este un jucător foarte periculos pentru adversari. Îl menținem calm, astfel încât să nu se transforme în anxietate.

Vrem să fie motivat și chiar este. Cea mai bună formă a lui Lamine Yamal, în cel mai spectaculos rol ofensiv al său, abia urmează. Nu a livrat încă acea pasă strălucită de calibrul cu care suntem obișnuiți, dar o va face. Își va arăta măiestria ofensivă; așteptăm cu nerăbdare acest lucru și sperăm că va fi și mâine (n.r.: azi).