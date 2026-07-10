Antrenorul Spaniei, Luis de la Fuente, a declarat joi că Belgia va reprezenta cel mai dificil test de până acum pentru echipa sa în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a ajuns în această fază a primi niciun gol, scriu agențiile internaționale de presă.
Spania - Belgia | Lamine Yamal îl face pe selecționer să zâmbească. Motivul e simplu
Selecționerul Spaniei este încrezător că Lamal Yamal va ajunge la cea mai bună formă în timpul acestui turneu: ''Dacă vedeți cât de motivat este Lamine, este un jucător foarte periculos pentru adversari. Îl menținem calm, astfel încât să nu se transforme în anxietate.
Vrem să fie motivat și chiar este. Cea mai bună formă a lui Lamine Yamal, în cel mai spectaculos rol ofensiv al său, abia urmează. Nu a livrat încă acea pasă strălucită de calibrul cu care suntem obișnuiți, dar o va face. Își va arăta măiestria ofensivă; așteptăm cu nerăbdare acest lucru și sperăm că va fi și mâine (n.r.: azi).
Câștigătorii meciului de vineri de la Los Angeles vor înfrunta Franța în semifinala de marți de la Dallas, după ce Les Bleus au învins anterior Marocul cu 2-0, cu goluri marcate de Kylian Mbappe și Ousmane Dembele.
De la Fuente a remarcat într-o conferință de presă că ''La Roja'' este într-o situație ideală pentru sferturile de finală ale Cupei Mondiale deoarece toți jucătorii sunt sănătoși și în formă bună: ''Vreau să pun în valoare ceea ce s-a realizat până acum, aici nimeni nu îți dăruiește nimic. Sunt mulțumit de felul în care am ajuns până în acest moment, de starea de spirit, de faptul că toți jucătorii sunt sănătoși... avem oportunitatea de a alege dintr-un lot de 26 de fotbaliști. Este o situație ideală. Și continuăm să ne gândim la viitor, vrem să trecem de această fază eliminatorie și să fim și mai buni în următorul tur''.
Agerpres
- Echipa lui Luis de la Fuente a trecut de Austria în „16-imi” fără probleme cu 3-0 și terminat Grupa H pe primul loc.
- De cealaltă parte, și Belgia și-a încheiat grupa prima poziție și a trecut de Senegal (3-2) și de SUA (4-1) în „16-imi”, respectiv „optimi”.
- Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc într-un meci amical jucat în 2016, iar atunci s-a impus „Furia Roja” cu 2-0.
Învingătoarea din duelul Spania - Belgia se va duela în semifinalele Cupei Mondiale cu Franța, care a trecut în sferturi de Maroc, scor 2-0.
Echipele probabile:
- Spania: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal
- Belgia: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere