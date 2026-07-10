Selecționata lui Carlo Ancelotti a bifat o remiză (1-1 vs. Maroc) și două victorii (3-0 vs. Haiti & 3-0 vs. Scoția) în faza grupelor, iar în ”16”-imi a câștigat cu Japonia (2-1).

În optimi însă, aventura Braziliei de la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada s-a terminat după ce Norvegia i-a învins pe sud-americani cu 2-1.

Vinicius a făcut anunțul la cinci zile după ce Brazilia a fost eliminată de la CM 2026

La cinci zile de la meciul din New Jersey, Vinicius a scris un mesaj pe rețelele social media în care a evidențiat că va lupta în continuare ca Brazilia să ajungă una dintre cele mai bune naționale din lume.

”Aproape patru ani mai târziu, mă regăsesc din nou gândindu-mă la ce să scriu după o dezamăgire la Cupa Mondială. Am văzut atât de mulți oameni, de toate vârstele, susținând și îmbrățișând visul nostru, încât ar fi fost nedrept să păstrez tăcerea. Dar am avut nevoie de câteva zile pentru a reflecta.

Să port tricoul echipei naționale este cea mai mare mândrie a vieții mele, iar eliminarea în optimile de finală ale unei Cupe Mondiale este un sentiment greu de explicat. Știu cât de mult m-am pregătit, cât de concentrat am fost și cât de mult mi-am dorit acest lucru pentru voi și pentru familia mea.

Sentimentul de frustrare este imens. Aveam un grup suficient de puternic pentru a realiza mai mult, dar nu am reușit. Îmi cer scuze și voi lupta pentru visul nostru de a reveni în vârful lumii”, a scris Vinicius pe rețelele social media.

Lotul Braziliei la CM 2026

PORTARI: Alisson Becker (Liverpool), Weverton (Gremio), Ederson (Fenerbahce)

FUNDAȘI: Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Bremer (Juventus), Leo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Roger Ibanez (Al-Ahli)

MIJLOCAȘI: Ederson Silva (Atalanta), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paqueta (Flamengo)

ATACANȚI: Vinicius Junior (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Raphinha (Barcelona), Endrick (Olympique Lyonnais), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Rayan (Bournemouth)