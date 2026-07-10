Ce lovitură! Elias Charalambous îl vrea pe atacantul dorit și de Gigi Becali la FCSB

Tehnicianul cipriot l-a împrumutat deja pe Alexandru Pantea la noua sa echipă, însă se pare că nu se oprește aici.

Charalambous a pus ochii și pe un atacant dorit intens de Gigi Becali în urmă cu câteva sezoane. Conform Sport.ua, Levadiakos vrea să îl aducă la echipă și pe Vladislav Blănuță, atacantul care nu mai intră în planurile lui Dinamo Kiev.

Sezonul precedent a fost unul de coșmar pentru Blănuță, care nu a prins foarte multe minute sub comanda lui Igor Kostyuk, mai ales după ce fanii ucraineni au scos la iveală niște postări pro-ruse făcute pe rețelele sociale.

Blănuță își dorește să părăsească Ucraina, însă până în momentul de față nu a fost posibil transferul, chiar dacă Dinamo l-a dorit intens în iarnă. Norocul s-ar putea să îi surâdă, însă, în această perioadă de mercato.

Sursa citată scrie că noua echipă a lui Charalambous a trimis o ofertă de împrumut cu opțiune de cumpărare pentru Vladislav Blănuță de 800.000 de euro.

1 milion de euro este cota de piață a lui Vladislav Blănuță, conform Transfermarkt.

Blănuță, ”NU” clar pentru Gigi Becali

Pe vremea când era fotbalistul celor de la FCU Craiova, Blănuță a fost unul dintre atacanții doriți cu ardoare de către Gigi Becali la FCSB, însă, de fiecare dată, atacantul a refuzat transferul.

”(n.r. Ai fost dorit de FCSB, de ce nu ai mers?) Am avut motivele mele secrete, pe care nu le voi dezvălui.

Nu mi-a fost teamă, sincer vă spun. Vă pot spune doar atât, anume că în momentul în care a venit oferta nu am simțit nevoia să fac o schimbare.

(n.r. Iei în calcul să mergi pe viitor, când te vei maturiza?) De ce să mă maturizez? Credeți că eu nu sunt matur, sau ce? Nu contează că sunt tânăr, pentru că sunt mulți tineri maturi la vârsta lor.

Maturitatea nu se ia după vârstă și după ani, se ia după deciziile pe care le luăm pe moment. Vă mai spun încă o dată, nu mi-a fost teamă de nimeni și am făcut ce am vrut eu”, spunea Vladislav Blănuță în urmă cu un an.