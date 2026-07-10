Darius Achiței, portar în vârstă de 17 ani, a semnat cu Rapid Viena II, echipa secundă a clubului austriac. Transferul a fost anunțat oficial pe 24 iunie, iar tânărul goalkeeper a semnat un contract valabil până în vara anului 2028.

Darius Achiței a semnat cu Rapid Viena

Născut la Judenburg, Achiței, care deține cetățenie română și măsoară 1,96 metri, vine de la Grazer AK, club pentru care a evoluat la grupele U16 și U18.

În sezonul trecut a făcut parte și din lotul primei echipe, fiind inclus pe banca de rezerve într-un meci din Cupa Austriei.

„Rapid II este pentru mine ocazia perfectă să fac următorul pas în dezvoltarea și cariera mea. Obiectivul meu este să adun cât mai multe minute și să mă impun în liga a doua”, a declarat Achiței la prezentare.

„Darius este un portar înalt și foarte talentat. Mă bucur că ni s-a alăturat și sunt curios să-i urmăresc evoluția în verde și alb”, a transmis și Markus Katzer, directorul sportiv al clubului.l

Rapid Veina II evoluează în liga secundă din Austria și în stagiunea trecută a terminat pe locul #11, cu 32 de puncte adunate din nouă victorii, cinci remize și 14 înfrângeri.