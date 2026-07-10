Eugen Neagoe, care în august va împlini 59 de ani, a antrenat-o ultima dată pe Petrolul Ploiești, în perioada 23 septembrie 2025 - 25 martie 2026. A bifat 25 de apariții pe banca ”lupilor galbeni” și a înregistrat o medie de 1,2 puncte pe meci, conform statisticilor Transfermarkt.

Eugen Neagoe revine! Ultima dată a antrenat Petrolul. Cu cine negociază acum

Tehnicianul a anunțat acum că negociază cu două cluburi din zona arabă și că sunt șanse extrem de mari să se concretizeze discuțiile. În străinătate, Neagoe a antrenat în Cipru (Nea Salamina Famagusta, ASIL Lysi & Aris Limassol) și a fost secund în Arabia Saudită (Al Ittihad).

”Am avut inclusiv ieri discuții cu oficiali de la două cluburi. Sunt două țări din zona respectivă (n.r. - arabă). N-aș vrea să intru mai mult în subiect, în momentul ăsta pot să spun doar că discut cu oficialii celor două cluburi. De 4-5 zile tot discut cu ei. Mai trebuie să pună și ei la punct câteva detalii cu fostul antrenor.

Sunt șanse mari să se materializeze. Unul dintre cele două cluburi este unul foarte important în zona respectivă. N-aș vrea să dau mai multe detalii în momentul ăsta. Dacă vom ajunge să semnăm, vă spun cu mare drag mai multe, imediat”, a spus Eugen Neagoe, potrivit gsp.

Ca jucător, Eugen Neagoe a fost legitimat la Universitatea Craiova, Extensiv Craiova, Farul, Vasas, Ferencvaros, Alki Larnaca, Omonia Nicosia, Veria și Dinamo. S-a retras în 2003, la Extensiv Craiova.

Iar ca antrenor, le-a mai antrenat pe Craiova, Pandurii, Drobeta, ACSM Poli Iași, Sepsi OSK, Dinamo, FC Hermannstadt, Astra Giurgiu, U Cluj, FC Argeș, FC Buzău și Petrolul Ploiești.