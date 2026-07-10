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Ofri Arad s-a accidentat în cantonamentul desfășurat de roș-albaștri în Olanda. Mijlocașul israelian a suferit o lovitură puternică în zona cvadricepsului și, după primele verificări, va fi indisponibil o săptămână.

Totuși, Arad speră că va putea fi apt pentru primul meci al sezonului, meciul de acasă cu FC Argeș.

”Da, m-am lovit la cvadriceps, voi fi indisponibil pentru o săptămână, dar sper că voi fi pregătit când ne vom întoarce. Din nefericire, am fost ghinionist că am fost lovit în acest loc. E în regulă, voi fi bine, sper că voi fi pregătit pentru meciul cu FC Argeș”, a spus Ofri Arad pentru PRO TV și Sport.ro.

Ofri Arad a marcat golul care a calificat-o pe FCSB în preliminariile Conference League, la barajul cu Dinamo. Fotbalistul din Israel speră că roș-albaștrii nu vor mai avea parte de un sezon asemănător cu ultimul.

”Da, am mai spus că acest club trebuie să fie în top, avem condiții, avem totul la dispoziție, totul depinde de noi. Din punctul meu de vedere, trebuie să fim pe un singur loc, pe primul loc.

A fost un moment fericit pentru mine, pentru că nu am avut niște luni ușoare, am fost accidentat, dar sunt fericit că s-a încheiat așa. Mi-am făcut treaba, echipa a jucat foarte bine, sunt fericit că i-am făcut bucuroși pe fani”, a adăugat Ofri Arad.