OFICIAL Dan Șucu nu se uită la bani! Transfer de 2.000.000 de euro: „Bun venit!”

Dan Șucu nu se uită la bani! Transfer de 2.000.000 de euro: „Bun venit!” Serie A
SPORT.RO
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Genoa a oficializat un nou transfer.

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Elias Haveldan sucuLASK LinzTSV HartbergGenoa
Din articol

Clubul patronat de Dan Șucu l-a prezentat pe atacantul austriac Elias Havel, transferat de la TSV Hartberg pentru aproximativ două milioane de euro.

„Genoa este o oportunitate importantă pentru mine. Sunt entuziasmat de această alegere și voi face tot posibilul să mă adaptez cât mai repede. Le mulțumesc celor din club pentru încredere și îi aștept pe suporteri pe stadion”, a declarat Havel.

Încântat de transfer s-a declarat și Diego Lopez, directorul sportiv de la Genoa.

„Elias va aduce viteză și atac în profunzime în echipa noastră, două calități pe care le considerăm foarte importante pentru stilul nostru de joc. Bun venit la Genoa, Elias!”, a transmis oficialul clubului.

Havel vine după cel mai bun sezon al carierei

În stagiunea precendentă, Havel a marcat 13 goluri și a oferit patru pase decisive în 30 de meciuri de campionat pentru Hartberg, la care a adăugat încă trei goluri în Cupa Austriei.

Atacantul a fost cumpărat definitiv de Hartberg în această vară pentru 300.000 de euro, după două sezoane petrecute sub formă de împrumut de la LASK Linz. 

  • Elias Havel este cotat la 2,2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.
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