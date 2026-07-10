Clubul patronat de Dan Șucu l-a prezentat pe atacantul austriac Elias Havel, transferat de la TSV Hartberg pentru aproximativ două milioane de euro.

„Genoa este o oportunitate importantă pentru mine. Sunt entuziasmat de această alegere și voi face tot posibilul să mă adaptez cât mai repede. Le mulțumesc celor din club pentru încredere și îi aștept pe suporteri pe stadion”, a declarat Havel.

Încântat de transfer s-a declarat și Diego Lopez, directorul sportiv de la Genoa.

„Elias va aduce viteză și atac în profunzime în echipa noastră, două calități pe care le considerăm foarte importante pentru stilul nostru de joc. Bun venit la Genoa, Elias!”, a transmis oficialul clubului.