Roș-albaștrii vor reveni în România vineri la orele prânzului și vor începe pregătirea pentru partida cu FC Argeș din prima etapă a sezonului.

Gigi Becali și Mihai Stoica, ironizați de fanii FCSB

Deși se anunța a fi o campanie solidă de transferuri pentru a fi evitată rușinea din sezonul trecut când echipa nu s-a calificat nici în play-off, FCSB a efectuat până în momentul de față un singur transfer.

Roș-albaștrii l-au transferat doar pe fundașul lateral francez Ronny Labonne. Transferul lui Anderson Ceara a picat din cauza unor probleme medicale descoperite de medicii fostei campioane a României, iar transferurile lui Denis Drăguș și Florinel Coman au șanse mici de reușită.

Mihai Stoica a anunțat acord cu un atacant, însă nici de acesta nu s-a mai auzit nimic. Din acest motiv, suporterii au răbufnit și au acuzat faptul că cei din conducerea clubului în frunte cu Gigi Becali și Mihai Stoica nu fac nimic să întărească echipa.

”Vă rog, opriţi campania asta furibundă de transferuri! Gata, avem lot prea valoros şi numeros, nu mai faceţi risipă de bani”

”Foarte bune transferurile de 6 milioane, sperăm să se integreze băieţii. Ruşine managerului şi patronului de carton. Se pare că-i singurul cioflingar că toţi au făcut transferuri în timp ce el se zbate în mediocritate în play-out. Ruşine”

”Transferuri după transferuri, mai opriţi-vă, vă rugăm”

”La ce transferuri forţă avem, ne pregătim puternic de play-out anul ăsta”

”Cum s-au integrat noile transferuri?”, sunt doar câteva dintre mesajele apărute pe pagina oficială a lui FCSB de pe rețelele sociale.