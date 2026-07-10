Când va ajunge fostul elev al lui Mirel Rădoi la Gaziantep! Anunțul turcilor

Când va ajunge fostul elev al lui Mirel Rădoi la Gaziantep! Anunțul turcilor Fotbal extern
SPORT.RO
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Mirel Rădoi vrea să întărească lotul lui Gaziantep și cu o parte dintre foștii săi elevi.

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GaziantepMirel Radoiulrich meleke
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Unul dintre jucătorii despre care s-a spus că ar fi dorit de antrenorul român la gruparea turcă este Ștefan Târnovanu și, chiar dacă portarul de la FCSB a recunoscut că această mutare îi surâde, nu s-au făcut pași concreți în această direcție.

Când va ajunge Ulrich Meleke la Gaziantep

  • Ulrich meleke 24
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Situația este însă diferită în cazul unui fotbalist trecut și el prin Superliga. Ulrich Meleke, mijlocașul trecut prin România pe la echipe precum CFR Cluj, FC Voluntari și FC Botoșani, a evoluat sub comanda lui Mirel Rădoi la Al Bataeh.

Antrenorul român ar fi rămas plăcut impresionat de Meleke și ar fi dat ordin ca cei de la Gaziantep să îl transfere.

Zis și făcut, pentru că turcii ar fi ajuns la un acord atât cu echipa din Emiratele Arabe Unite, cât și cu fotbalistul, care este așteptat să semneze contractul zilele următoare. Conform GaziantepPusula, ivorianul în vârstă de 27 de ani va ajunge la Gaziantep imediat ce vor fi soluționate problemele cu viza.

  • 1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ulrich Meleke, conform Transfermarkt.
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