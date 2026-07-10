Alex Ioniță, MVP într-un meci nebun cu șapte goluri! Cum s-a descurcat Andrei Burcă

Shandong a deschid scorul prin Mijit Mewlan în minutul 10, iar Zeca a făcut 2-0 șase minute mai târziu și a reușit „dubla” în minutul 26. Alex Ioniță a redus din diferență înainte de pauză, în minutul 42, după o pasă primită de la Taty Maritu. Alex Ioniță, nota 8,9 pentru evoluția împotriva lui Shandong În partea secundă, Chen Pu a dus scorul la 4-1 pentru gazde. Cleber a transformat un penalty obținut chiar de Alex Ioniță, iar brazilianul a mai înscris o dată în prelungiri, stabilind scorul final, 4-3.

Ioniță a fost schimbat în minutul 90, fiind înlocuit de Fernando. Românul a primit nota 8,9 din partea Flashscore, cea mai mare din echipa sa și a doua din întregul meci, fiind depășit doar de Zeca, autorul unei „duble”, care a fost notat cu 9,6. Citește și: Un campion al României a devenit idol peste hotare! Fanii i-au dedicat un graffiti uriaș Pe lângă golul marcat și penalty-ul obținut, Ioniță a avut trei șuturi, șase pase-cheie, un xA de 0,73, 36 de pase reușite din 41 și a câștigat șase din cele zece dueluri disputate. Andrei Burcă, cea mai mică notă din apărare La poli opuși, Andrei Burcă a avut parte de un meci de uitat. Fundașul central a primit nota 5,8, cea mai mică din defensiva lui Yunnan Yukun.

Internaționalul român a încheiat partida cu trei intercepții, două respingeri și 48 de pase reușite din 55 și nu a câștigat niciunul dintre cele trei dueluri în care a fost implicat. În urma acestei partide, Shandong Taishan a urcat pe locul #4, cu 24 de puncte. Yunnan Yukun a coborât pe poziția a cincea, tot cu 24 de puncte, diferența fiind făcută de golaveraj.