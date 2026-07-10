EXCLUSIV Ce i-a spus Djokovic în limba română lui Gardoș. Tenismenul l-a ”cucerit” pe fostul internațional: ”Am făcut imediat legătura”

Ce i-a spus Djokovic în limba română lui Gardoș. Tenismenul l-a ”cucerit” pe fostul internațional: ”Am făcut imediat legătura” Sporturi
SPORT.RO
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Florin Gardoș a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro.

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Din articol

Retras în 2022, fostul internațional român a înlocuit fotbalul cu sala, iar din iarna lui 2026 este manager general la Chindia Târgoviște, club care a ratat accederea în primul eșalon după ce a fost învinsă de Farul Constanța în barajul pentru menținere/promovare în Superliga.

Ce i-a spus Djokovic în limba română lui Gardoș. Tenismenul l-a ”cucerit” pe fostul internațional: ”Am făcut imediat legătura”

În urmă cu doi ani, Florin Gardoș l-a ”găsit” pe Novak Djokovic într-un restaurant din Londra. Cei doi au schimbat câteva vorbe și au făcut un selfie, iar fostul internațional român a publicat imaginea pe rețelele sociale. 

Despre acest moment a vorbit și la emisiunea Poveștile Sport.ro. Gardoș a evidențiat că a rămas fascinat de carisma pe care o are Djokovic, sârbul care a câștigat 24 de turnee de Mare Șlem de-a lungul carierei sale.

”Eram la Londra, în vacanță, efectiv. Cred că au trecut doi ani de la poza asta. Într-o seară, ies la restaurantul meu preferat din Londra, se făcuse 10 și ceva. Băusem o sticlă de vin, eram cu doi prieteni, eram puțin amețit. Am mers la toaletă, liniște totală, mă spălam pe mâini și mă uit în stânga mea. Novak Djokovic.

Băi, nu văd bine? Se uită la mine și mă salută. 'Hi'. Și îi spun 'it's my lucky night'. Și a început să zâmbească. I-am spus că sunt prieten cu Dusan Tadic, se știau că erau sârbi, fostul meu coleg de la Southampton. Am încercat să fac o conexiune.

M-a întrebat dacă joc fotbal și i-am spus că am jucat și că m-am retras. M-a întrebat de unde sunt, i-am zis România și a spus 'Ce faci?' Știa! Și am făcut selfie. Avea carismă. Instant m-a cucerit!”, a relatat Gardoș.

FOTO | Gardoș și Djokovic, selfie într-un restaurant din Londra

VIDEO | Emisiunea integrală cu Florin Gardoș la Poveștile Sport.ro

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