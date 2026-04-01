Italia, de la patru titluri mondiale la trei absențe consecutive de la turneele finale

Echipa națională de fotbal a Italiei a lipsit de la cinci turnee finale de Cupă Mondială. La ediția din 1930, italienii nu au făcut deplasarea în Uruguay, dar și-au luat revanșa la următoarele două ediții, pe teren propriu (1934) și în Franța (1938), când au câștigat trofeul, după finale cu Cehoslovacia (2-1) și Ungaria (4-2). "Squadra Azzurra" a lipsit de la ediția din 1958, după ce au terminat Grupa 8 de calificare pe locul al doilea, după Irlanda de Nord, dar înaintea Portugaliei.

În următorea jumătatea de secol, italienii au mai câștigat de două ori trofeul (1982, 2006), au mai jucat două finale (1970, 1994) și au mai ajuns de două ori în semifinalele competiției (1978 - locul 4 / 1990 - locul 3). După două ediții în care nu au trecut de faza grupelor (2010, 2014), a urmat o perioadă neagră, cu absențe de la trei turnee finale consecutive.

Eliminării dramatice în preliminariile CM 2018, CM 2022 și CM 2026

Pentru competiția din 2018, Italia a fost condusă de pe bancă de Gian Piero Ventura și Luigi Di Biagio și a terminat Grupa G preliminară pe locul al doilea, după Spania, dat înaintea Albaniei, Israelului, Macedoniei și Liechtensteinului. La baraj, nu a putut să treacă de Suedia (0-1, 0-0).

Patru ani mai târziu, echipa antrenată de Roberto Mancini a terminat pe poziția secundă în Grupa C, după Elveția, dar înaintea Irlandei de Nord, Bulgariei și Lituaniei. A pierdut apoi semifinala play-off-ului împotriva Macedoniei de Nord (0-1).

În preliminariile recent încheiate, cu Luciano Spalleti și Gennaro Gattuso pe bancă, "Squadra Azzurra" a încheiat prima fază pe locul al doilea în Grupa I, după Norvegia, dar înaintea Israelului, Estoniei și Moldovei. Ulterior, a câștigat semifinala play-off-ului (2-0 cu Irlanda de Nord) și a pierdut finala (1-1, 1-4 d.l.d. cu Bosnia și Herțegovina).

Foto - Getty Images