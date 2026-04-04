Potrivit sursei citate, se vorbea de o sumă de 300.000 de euro, care urma să fie împărţită între cei 28 de jucători.

Se pare că antrenorul Gennaro Gattuso ar fi intervenit pentru a le spune că cererea era nepotrivită înainte de disputarea meciului.

Italienii s-au interesat de primele pentru calificare înainte de barajul cu Bosnia

Acest nou eşec al naţionalei aruncă fotbalul italian într-o criză profundă. Gabriele Gravina, preşedintele Federaţiei, şi-a prezentat demisia joi. El ocupa această funcţie din octombrie 2018. I-a urmat exemplul şi Gianluigi Buffon, care a părăsit funcţia de director general. De asemenea, Gennaro Gattuso şi-a dat demisia.

Noul preşedinte al Federaţiei Italiene va fi cunoscut pe 22 iunie, după alegerea succesorului lui Gravina. Abia atunci Italia ar trebui să poată avea un nou antrenor.

Următoarele meciuri ale Nazionale sunt programate în iunie, cu două amicale împotriva unor adversari care urmează să fie stabiliţi, scrie News.ro.

Noul preşedinte al federaţiei va trebui să se ocupe de problemele structurale ale fotbalului italian. Organizarea Euro 2032, atribuită Turciei şi Italiei, va fi unul dintre principalele subiecte.

Joi, şeful UEFA a adresat, de altfel, un avertisment Federaţiei italiene: „Sper că infrastructura va fi gata. În caz contrar, turneul nu se va desfăşura în Italia”, a avertizat Aleksander Ceferin.