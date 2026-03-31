Gattuso, dărâmat! Ce a putut să mai zică după ce Italia a ratat Mondialul pentru a treia oară la rând

Deși a început bine partida de la Zenica, cu gol marcat de Moise Kean în minutul 15, seara Italiei s-a transformat într-un coșmar. Bastoni a văzut direct cartonașul roșu în finalul primei reprize pentru un fault din postura de ultim apărător, iar Tabakovic a împins meciul în prelungiri cu reușita din minutul 79.

Gennaro Gattuso, după ce Italia a ratat și CM 2026: "O nedreptate ce s-a întâmplat astăzi"

S-a ajuns la loviturile de departajare, unde bosniacii au transformat 4 din 4, în timp ce din tabăra Italiei au ratat Esposito și Cristante.

Pentru Italia este o adevărată dramă, având în vedere că va fi a treia ediție consecutivă de Cupă Mondială ratată. Gennaro Gattuso (48 de ani), selecționerul instalat vara trecută, a apărut foarte afectat la interviurile de după joc, însă s-a arătat impresionat de spiritul Italiei.

"Băieții nu meritau ce s-a întâmplat astăzi. Am rămas în 10 oameni și am avut trei ocazii de a marca. E dezamăgitor, dar ăsta este fotbalul. Eu sunt mândru de jucătorii mei.

Mă doare și doare toată Italia. E greu de digerat. Nu vreau să vorbesc nimic despre viitor. Spun doar că ce s-a întâmplat astăzi a fost nedrept. Am trăit de toate în fotbal, dar ce s-a întâmplat astăzi este greu de digerat.

Până și pe mine m-au surprins jucătorii mei prin modul în care au luptat. Îmi prezint scuzele că nu am reușit să ne calificăm, însă băieții m-au impresionat azi.

Viitorul meu? Nu este important asta acum. Era important să mergem la Mondial. Sunt mulțumit doar de prestație. În rest, mă doare și sunt dezamăgit", a spus Gattuso, la Rai, citat de TMW.