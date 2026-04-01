„A treia apocalipsă, cea mai rea dintre toate”. Italienii au găsit vinovații pentru rușinea de la Zenica CM 2026
Marcu Czentye
Italia stă acasă și la Mondialul din 2026. Pentru a treia oară la rând, campioana mondială din urmă cu douăzeci de ani ratează calificarea la această competiție.

Se vor împlini curând două decenii de când Fabio Grosso înscria împotriva Germaniei, în semifinalele Mondialului din Germania, dar și împotriva Franței, la loviturile de departajare, penalty-ul care avea să aducă la Roma cupa mondială cel mai recent cucerită de Squadra Azzura.

Depășită la Zenica de Bosnia și Herțegovina, Italia marelui portar, Donnaruma, a găsit deja vinovații pentru eșecul uluitor suferit în fața echipei care a învins-o tur-retur pe România, în preliminariile de Mondial tocmai încheiate.

Italienii vor schimbări fundamentale în sistemul de fotbal

Nu s-a menționat numele Gennaro Gattuso ca țap ispășitor, ci vina unui întreg sistem care s-a desprins de contactul constant cu performanța.

„A treia apocalipsă. După șoc, se pleacă la drum cu tinerii,” titrează TuttoSport, care vede ca vinovat întregul sistem fotbalistic italian.

„Odată ce ne vom usca lacrimile după a treia eliminare consecutivă, gândul nostru va trebui să meargă la reconstrucție.

În dezolantul tărâm al Zenicei s-a întâmplat inimaginabilul: am fost respinși de la Mondial, pentru a treia oară la rând.

Jucătorii noștri vor fi în vacanță, între Ibiza și Formentera, pe când colegii lor de la echipele de club vor juca în cea mai importantă competiție fotbalistică,” apreciază TuttoSport drama fotbalului italian.

„Absența Italiei de la Mondial devine normalitate,” titrează Gazzetta dello Sport

Gazzetta dello Sport nu se păcălește deloc când comentează că „absența Italiei de la Mondial devine normalitate.”

„A treia apocalipsă, cea mai rea dintre toate,” a titrat Gazzetta, pe când un alt articol din aceeași publicație cere „o schimbare totală” în sistem.

„Nu vrem să credem, chiar dacă deja trebuia să fim pregătiți pentru asta: se întâmplase deja de două ori, dar, totuși, pare imposibil de crezut că nu vom fi la Mondial nici în această vară.

După Suedia, după Macedonia de Nord, vine Bosnia care ne refuză șansa de a juca în competiția pe care am simțit-o mereu a noastră, câștigând-o de patru ori (mai des decât orice altă țară, cu excepția Braziliei),” scrie Gazzetta dello Sport, la mai puțin de douăsprezece ore de la rușinea de la Zenica.

