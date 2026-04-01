Se vor împlini curând două decenii de când Fabio Grosso înscria împotriva Germaniei, în semifinalele Mondialului din Germania, dar și împotriva Franței, la loviturile de departajare, penalty-ul care avea să aducă la Roma cupa mondială cel mai recent cucerită de Squadra Azzura.

Depășită la Zenica de Bosnia și Herțegovina, Italia marelui portar, Donnaruma, a găsit deja vinovații pentru eșecul uluitor suferit în fața echipei care a învins-o tur-retur pe România, în preliminariile de Mondial tocmai încheiate.

Italienii vor schimbări fundamentale în sistemul de fotbal

Nu s-a menționat numele Gennaro Gattuso ca țap ispășitor, ci vina unui întreg sistem care s-a desprins de contactul constant cu performanța.

„A treia apocalipsă. După șoc, se pleacă la drum cu tinerii,” titrează TuttoSport, care vede ca vinovat întregul sistem fotbalistic italian.

„Odată ce ne vom usca lacrimile după a treia eliminare consecutivă, gândul nostru va trebui să meargă la reconstrucție.

În dezolantul tărâm al Zenicei s-a întâmplat inimaginabilul: am fost respinși de la Mondial, pentru a treia oară la rând.

Jucătorii noștri vor fi în vacanță, între Ibiza și Formentera, pe când colegii lor de la echipele de club vor juca în cea mai importantă competiție fotbalistică,” apreciază TuttoSport drama fotbalului italian.