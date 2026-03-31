Meciul de la Zenica a fost decis la loviturile de departajare. După 120 de minute cele două echipe au fost la egalitate, scor 1-1, iar ”Squadra Azzurra” vede un nou Mondial la televizor, al treilea la rând!

Imediat, presa din Italia i-a făcut praf pe Gennaro Gattuso și elevii săi, care au jucat în zece încă din prima repriză, după eliminarea lui Alessandro Bastoni din minutul 41.

Italienii pun tunurile pe Gabriele Gravina

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au pus tunurile și pe Gabriele Gravina (72 de ani), cel care este președintele Federației Italiene de Fotbal din 2018 și, în paralel, vicepreședinte în cadrul UEFA. După un nou dezastru, italienii îi cer acestuia să facă un pas în spate.

”Se află acum în mijlocul celei mai feroce furtuni. Să își ia timp, trebuie să reflecteze și, mai ales, să se consulte cu Consiliul Federal, dar mulți se așteaptă acum ca el să facă un pas înapoi. Președintele FIGC nu a permis niciodată nimănui să ia decizii în locul lui, iar astăzi, când dezamăgirea este atât de puternică, ne întrebăm dacă are puterea să meargă mai departe”, a notat publicația mai sus menționată.

Italia ratează al treilea Mondial consecutiv

"Squadra Azzura" nu a mai participat la un Campionat Mondial din 2014, ediție organizată în Brazilia. Italienii au ajuns acum la trei eliminări consecutive la baraj. Suedia (2018) și Macedonia de Nord (2022) au răpus Italia în ultimele două campanii, iar acum a fost rândul Bosniei.

Italia împarte cu Germania locul 2 în clasamentul all-time al campioanelor mondiale. Ambii giganți au câte patru titluri mondiale. Brazilia este lider în acest clasament, cu cinci Cupe Mondiale.

La ultimul Campionat Mondial găzduit de Statele Unite, în 1994, Italia a ajuns până în finală. Brazilia a câștigat ultimul act la loviturile de departajare, scor 3-2, după ce Baresi, Massaro și Roberto Baggio au ratat de la 11 metri.