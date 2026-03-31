Afectată de sancțiunile dictate în urma incidentelor de la meciul cu România, din noiembrie, Bosnia și Herțegovina tot are parte de o susținere impresionantă în finala cu Italia pentru calificarea la Mondialul din vară.

Imagini impresionante de la Bosnia - Italia

Aproximativ 9.000 de fani au avut posibilitatea de a fi în tribune la Zenica, însă meciul este urmărit de o mulțime de alți suporteri bosniaci din apartamentele aflate în preajma stadionului.

Proprietarii apartamentelor din preajma arenei au decis să își închirieze balcoanele sau terasele, iar fanii bosniacii s-au transformat în adevărați ultrași, cu o mulțime de torțe aprinse la ferestre.