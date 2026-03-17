Nici că se putea o programare mai nepotrivită pentru naționala Iranului, în ceea ce privește participarea la CM 2026! Pentru că, cel puțin pe hârtie, o țară atacată de SUA și Israel, ar trebui să-și joace meciurile pe teritoriul...Statelor Unite!

S-a ajuns aici pentru că, în urma tragerii la sorți de pe 5 decembrie, deci cu mult înainte de atacul americanilor, Iranul a picat în grupa G. Iar programul perșilor arată așa:

*Los Angeles (15 iunie): Iran – Noua Zeelandă

*Los Angeles (21 iunie): Iran – Belgia

*Seattle (26 iunie): Egipt – Iran

Problema e că, într-o primă fază, iranienii au spus că renunță la participare, în contextul începerii războiului din Orientul Mijlociu. Apoi, Donald Trump a pus gaz pe foc, indicând că naționala Iranului nici n-ar trebui să joace la CM 2026! Această reacție a președintelui american a fost lovită de o replică devastatoare a perșilor, după cum Sport.ro a arătat aici.

Mehdi Taj: „Dacă America nu ne poate garanta siguranța, să jucăm în Mexic“

Acum, președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a organizat o conferință despre participarea primei reprezentative la turneul final. Iată ce a spus șeful fotbalului iranian:

*Trump a spus că nu poate garanta siguranța jucătorilor iranieni. O asemenea declarație, din partea unei țări gazde, îți dă de gândit. Când vrei să organizezi un Mondial, trebuie să fii în stare să garantezi siguranța tuturor participanților, fie că vorbim despre stafful administrativ, jucători, suporteri și invitați.

*Dacă pornim de la ideea că Trump e incapabil de a garanta siguranța noastră, atunci și noi vom boicota America. Nu vom boicota Mondialul. Doar America a spus că nu ne poate garanta siguranța, însă Canada și Mexic sunt și ele gazdele turneului. E posibil să mergem în Mexic.

*Nimeni nu ne-a făcut cadou prezența la Cupa Mondială. Noi am obținut calificarea prin intermediul preliminariilor și am fost a doua națională calificată.

*Adevărul e că, în cazul în care America nu va fi în stare să ne garanteze siguranța, atunci noi trebuie să ne jucăm meciurile în Mexic, iar FIFA trebuie să facă demersurile necesare, în acest sens. Iranul și fanii noștri au obținut calificarea pentru Mondiale și trebuie să fim susținuți.