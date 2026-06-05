Jucătorii echipei Iranului, care încă aşteaptă vizele americane pentru Cupa Mondială, şi-au depus paşapoartele la ambasada SUA din Turcia, a declarat vineri preşedintele Federaţiei iraniene de fotbal, informează AFP.

Cupa Mondială 2026 (11 iunie - 19 iulie) este găzduită în comun de Statele Unite, Mexic şi Canada. Statele Unite, unde Iranul este programat să joace cele trei meciuri din grupă, nu au emis încă vize pentru această naţională.

Discuțiile cu privire la vizele de SUA continuă

"Ieri (joi) am avut discuţii cu FIFA privind vizele pentru SUA. Ni s-a cerut să predăm toate paşapoartele Ambasadei SUA din Ankara" în Turcia, unde se află echipa naţională a Iranului, a declarat Mehdi Taj.

"Toate paşapoartele au fost predate", a declarat preşedintele federaţiei iraniene, adăugând că aşteaptă "să vadă ce se va întâmpla astăzi (vineri) sau, cel târziu, mâine".

Echipa Iranului urmează să zboare din Turcia în Spania sâmbătă, înainte de a se îndrepta spre cantonamentul din Mexic. Aceste zboruri necesită paşapoarte.

"Cred că toate vizele (americane) vor fi emise şi nu vor mai exista probleme pe această temă", a spus Mehdi Taj.

Mexicul a acordat vize iranienilor săptămâna aceasta.

Iran joacă în SUA toate cele trei meciuri de la Mondial

Team Melli ("echipa naţională" în persană) urmează să joace primul său meci împotriva Noii Zeelande pe 15 iunie, la Los Angeles.

Ea va întâlni Belgia pe 21 iunie (tot la Los Angeles) şi apoi Egiptul pe 27 iunie la Seattle (nord-vest), în Grupa G. Agerpres