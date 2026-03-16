Telenovela participării Iranului la Mondialul din 2026 (11 iunie – 19 iulie) are deja mai multe episoade și, în mod cert, va oferi știri pe bandă în următoarele săptămâni.

S-a ajuns aici pentru că, după tragerea la sorți de la Washington, pe 5 decembrie, prima reprezentativă a perșilor a nimerit în grupa G, lângă Noua Zeelandă, Belgia și Maroc. Dar problema principală e că, teoretic, Iranul trebuie să joace în Statele Unite. Adică, o țară care a atacat Iranul de două ori, alături de Israel, în mai puțin de un an!

Potrivit programului stabilit de FIFA, iranienii trebuie să evolueze de două ori, la Los Angeles, și o dată, la Seattle, în cele trei partide din grupa G.

Iranul vrea să joace în Mexic. AFC respinge varianta retragerii

Această poveste dramatică, născută din cauza lumii în care trăim, cu războaie fără sfârșit, a dat naștere la o întrebare arzătoare: va participa naționala Iranului la CM 2026? Deocamdată, nu există un răspuns cert. Dar Iranul a luat legătura cu FIFA, solicitând ca meciurile naționalei să fie mutate în Mexic.

Până să vedem cum se va soluționa această cerere, Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a oferit un punct de vedere legat de participarea Iranului la Mondiale.

„Din ce știm noi, Iranul va juca. Noi monitorizăm situația, în ceea ce privește participarea lor, dar, în acest moment, vor participa. Nu există nicio informare oficială că nu vor juca. Iran e o echipă de top, așa că sperăm să-și depășească problemele și să joace la Cupa Mondială“, a anunțat Windsor Paul John, secretar general în cadrul Confederației Asiatice de Fotbal.

Până la calificarea pentru această ediție a Mondialului, care va fi găzduită de Canada, Mexic și SUA, Iranul a fost la șase ediții ale turneului final: 1978 (Argetina), 1998 (Franța), 2006 (Germania), 2014 (Brazilia), 2018 (Rusia) și 2022 (Qatar).