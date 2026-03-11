Ministrul iranian al Sportului, Ahmad Donyamali, a exclus ca selecţionata masculină a ţării sale să participe la Cupa Mondială de fotbal din această vară, în Statele Unite, din cauza războiului în curs, informează DPA.

SUA şi Israelul au efectuat lovituri aeriene asupra Iranului, începând din 28 februarie, în cursul cărora liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis (foto - fiul său și noul lider suprem, Mojtaba Khamenei). Cele două ţări au atacat, de asemenea, Iranul în vara trecută.

Ministrul Sportului din Iran: ”Cu siguranţă nu avem nicio posibilitate de a participa în acest fel”

"De când acest guvern corupt l-a asasinat pe liderul nostru, nu avem condiţii în care să putem participa la Cupa Mondială", a declarat Donyamali într-un interviu televizat.

"Având în vedere măsurile rău intenţionate luate împotriva Iranului, două războaie ne-au fost impuse în decurs de opt sau nouă luni, iar câteva mii de oameni de-ai noştri au fost ucişi. Prin urmare, cu siguranţă nu avem nicio posibilitate de a participa în acest fel'', a adăugat oficialul iranian.

Nu este clar dacă decizia este definitivă, precizează DPA.

Iran, în grupă cu Belgia, Egipt și Noua Zeelandă

Iranul s-a calificat la Cupa Mondială programată între 11 iunie şi 19 iulie 2026 în Statele Unite, Mexic şi Canada.

Iranienii urmează să dispute cele trei meciuri din grupa lor, împotriva Belgiei, Egiptului şi Noii Zeelande, în oraşe din Statele Unite, primele două partide la Inglewood (California), iar al treilea la Seattle.

Preşedintele Federaţiei iraniene de fotbal, Mehdi Taj, a sugerat de asemenea un boicot al CM 2026 după evenimentele legate de echipa feminină a Iranului, care a participat la Cupa Asiei găzduită de Australia.

Şase jucătoare iraniene au decis să rămână în Australia după ce au primit vize umanitare din partea guvernului de la antipozi. Preşedintele SUA, Donald Trump, a spus că va oferi astfel de vize dacă australienii nu o vor face.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a anunţat pe Instagram că Donald Trump i-a spus, într-o întâlnire desfăşurată marţi, că echipa Iranului "este, desigur, binevenită să participe la turneul din Statele Unite", în ciuda războiului, informează Agerpres.