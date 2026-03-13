Războiul din Iran afectează cursele de Formula 1. Care pot fi consecințele

Un oficial al Casei Albe, care a insistat să rămână anonim pentru a discuta despre conversaţii private, a confirmat mesajul lui Trump către Infantino cu privire la participarea Iranului.

Acest lucru pare să se îndepărteze oarecum de mesajul pe care preşedintele republican l-a transmis la Casa Albă preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, care a declarat ulterior public că Trump i-a asigurat că jucătorii şi antrenorii iranieni vor fi bineveniţi.

Pe fondul războiului din Iran , Donald Trump a declarat că nu consideră că ar fi potrivit ca naţionala de fotbal iraniană să participe la Cupa Mondială din acest an, co-găzduită de Statele Unite, invocând motive de siguranţă.

Războiul din Iran aduce anularea a două curse de Formula 1

Situația tensionată din acea zonă a pământului se răsfrânge tot mai mult asupra sportului, iar Formula 1 ia în calcul să renunțe la cursele din Bahrain și Arabia Saudită, conform unor surse, iar posibilitatea e credibilă!

Prima cursă din sezonul 2026 din Formula 1 s-a încheiat cu victoria celor de la Mercedes AMG. George Russell și Andrea Kimi Antonelli au ocupat primele două poziții.

Podiumul a fost completat de Charles Leclerc (Ferrari), care s-a aflat în prima parte a cursei pe locul 1. Numai că strategia Ferrari l-a costat timp prețios, după ce piloții Mercedes au schimbat pneurile înaintea sa, pe durata unui Virtual Safety Car.

Cursele de Formula 1 de la Bahrain și Arabia Saudită vor fi anulate! Urmează anunțul oficial

Vor urma alte etape, iar printre ele se numără, în perioada imediat următoare, și cele din Bahrain și Arabia Saudită, care vor avea loc nu mai târziu de luna următoare, la 12, respectiv 19 aprilie! Astfel, dacă anunțul va fi făcut și la nivel oficial, atunci sezonul actual se va încheia cu două curse mai puțin, cu 22 în loc de 24.

Astfel, se pare că va fi o lună de pauză în sezonul actual de Formula 1, prin anularea celor două curse, pentru că Marele Premiu al Japoniei va avea loc la 29 martie, iar apoi, următoarea cursă din calendar care trebuie să aibă loc, după cele din Bahrain și Arabia Saudită, este programată la 3 mai!