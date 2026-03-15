„Trădător de război!” Căpitanul Iranului a renunțat la azilul politic și se întoarce la Teheran

Decizie radicală luată de liderul naționalei feminine iraniene, care a ales să revină în țara natală, în ciuda riscurilor imense și a acuzațiilor de dezonorare lansate de televiziunea de stat.

Zahra Ghanbari a surprins duminică, după ce a decis să-și retragă cererea de azil în Australia. Ea este a doua componentă a lotului care face acest pas, după ce șapte membre ale echipei primiseră inițial protecție politică în urma protestelor de la Cupa Asiei.

Trădată de o colegă în adăpostul secret

Situația a devenit critică după ce prima jucătoare care s-a răzgândit a transmis ambasadei Iranului locul unde se aflau colegele sale. Din această cauză, restul sportivelor au fost obligate să evacueze imediat reședința protejată oferită de autoritățile australiene.


Conflictul a pornit de la refuzul jucătoarelor de a cânta imnul înaintea meciului cu Coreea de Sud, gest prin care și-au arătat opoziția față de regim. Ulterior, Australia le-a oferit azil, o mișcare susținută și de Donald Trump pentru a le feri de represalii. Totuși, la Teheran, discursul oficial a fost unul necruțător. Televiziunea de stat a transmis mesaje dure la adresa fotbalistelor.

„Sunt trădătoare în timp de război și gestul lor reprezintă culmea dezonorării”, a fost mesajul transmis de televiziunea de stat, potrivit L'Equipe.

În prezent, restul delegației se află în Kuala Lumpur, Malaysia, unde așteaptă continuarea călătoriei spre Iran. Drumul este extrem de dificil din cauza bombardamentelor efectuate de Statele Unite și Israel asupra teritoriului iranian. Inițial, Zahra Ghanbari și alte cinci colege, alături de un oficial, evadaseră din hotelul echipei pentru a cere rămânerea în Australia, însă presiunile și contextul militar par să fi schimbat planurile căpitanului.

