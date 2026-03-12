Donald Trump recomandă Iranului să nu meargă la Cupa Mondială

Într-o postare făcută joi pe Truth Social, Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a recomandat Iranului să nu participe la Cupa Mondială, având în vedere războiul aflat în desfășurare.

"Echipa națională de fotbal a Iranului este binevenită la Cupa Mondială, dar chiar nu cred că ar fi potrivit să fie prezentă. E vorba de propria lor viață și de siguranța lor", a scris Donald Trump.

În urmă cu o săptămână, Trump declara că "nu îi pasă" dacă Iranul va lua parte la Cupa Mondială găzduită de SUA, Canada și Mexic în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Ultima declarație a lui Donald Trump vine la doar două zile după ce Gianni Infantino, președintele FIFA, venea cu o altă versiune în legătură cu participarea Iranului la CM 2026.

"Am discutat şi despre situaţia actuală din Iran şi despre faptul că echipa iraniană s-a calificat pentru Cupa Mondială FIFA 2026

În timpul discuţiilor, preşedintele Trump a reiterat că echipa iraniană este, desigur, binevenită să participe la turneul din Statele Unite", transmitea Gianni Infantino, pe rețelele sociale, marți seară.

Tot în această săptămână, ministrul iranian al Sportului, Ahmad Donyamali, a exclus ca naționala ţării sale să participe la Cupa Mondială din această vară, în Statele Unite, din cauza războiului în curs.

"De când acest guvern corupt l-a asasinat pe liderul nostru, nu avem condiţii în care să putem participa la Cupa Mondială", a declarat Donyamali într-un interviu televizat.

"Având în vedere măsurile rău intenţionate luate împotriva Iranului, două războaie ne-au fost impuse în decurs de opt sau nouă luni, iar câteva mii de oameni de-ai noştri au fost ucişi. Prin urmare, cu siguranţă nu avem nicio posibilitate de a participa în acest fel'', a adăugat oficialul iranian.

Iran ar trebui să înfrunte Belgia, Egipt și Noua Zeelandă la CM 2026

Iranul s-a calificat la Cupa Mondială programată între 11 iunie şi 19 iulie 2026 în Statele Unite, Mexic şi Canada.

Iranienii ar trebui să dispute cele trei meciuri din grupa lor, împotriva Belgiei, Egiptului şi Noii Zeelande, în oraşe din Statele Unite, primele două partide la Inglewood (California), iar al treilea la Seattle.

