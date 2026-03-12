Cupa Mondială a avut mai multe gazde controversate, în ultimii ani, dar parcă niciodată startul competiției n-a fost precedat de o situație atât de rușinoasă ca până acum!

În primul rând, Statele Unite, care intenționează să organizeze sărbătoarea fotbalului mondial, alături de Canada și Mexic, tocmai a început un război sângeros împotriva Iranului. Apoi, în stilul lor caracteristic, iranienii au „reușit“ să amestece politicul cu sportul, spunând că nu se vor prezenta!

Acest comportament infantil al perșilor a fost urmat de mesajul șocant al lui Donald Trump, pe care Sport.ro l-a prezentat aici, unul care a făcut înconjurul lumii.

Și, pentru ca acest fiasco să fie întregit, la câteva ore după postarea halucinantă a lui Trump a venit replica iranienilor. De această dată, una decentă și argumentată.

„Cupa Mondială e un eveniment internațional și istoric. Organizatorul e FIFA, nu vreo țară. Naționala Iranului, puternică, obținând o serie de victorii prin intermediul fiilor curajoși ai Iranului, a fost printre primele echipe calificate pentru acest turneu. Desigur, nimeni nu poate exclude Iranul de la Cupa Mondială. Singura țară care poate fi exclusă e cea care deține titulatura de gazdă, dar care e lipsită de posibilitatea de a asigura securitatea echipelor participante la acest eveniment global“, a fost replica iranienilor pe pagina de Instagram a primei reprezentative.