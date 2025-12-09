Cândva, evenimentele sportive erau despre sport și atât. Astăzi, ele au devenit niște vehicule de promovare pentru diverse subiecte, fără nicio legătură cu sportul!

Festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, care a inclus destule momente pe placul comunității LGBTQ+, ne-a oferit un exemplu clar, în acest sens.

Vinerea trecută, la Washington, a avut loc tragerea la sorți pentru grupele Mondialului de anul viitor. Și aici, am asistat la un moment de lingușeală din partea președintelui FIFA, Gianni Infantino, la adresa președintelui Americii, Donald Trump. Atenție: acesta a și primit „Premiul pentru pace“ din partea FIFA, o organizație sportivă, care a ajuns să se bage în probleme geopolitice!

Iar controversele în jurul CM 2026 sunt multiple și, din păcate, se vor înmulți, pe măsură ce ne vom apropia de startul întrecerii, pe 11 iunie.

Iran – Egipt, meci între două țări islamice, dedicat homosexualilor!

Deja, au fost probleme cu acordarea vizelor SUA, înainte de tragerea la sorți de la Washington. Iar administrația Trump a anunțat că fanii unor țări calificate nu vor primi vize de America!

Acum, a apărut altă situație de noaptea minții! Pentru că, potrivit anunțului făcut de organizatori, meciul Iran – Egipt, programat pentru 26 iunie, la Seattle (SUA), va fi dedicat... comunităţii LGBTQ! Adică, o comunitate persecutată și amenințată cu moartea în anumite țări islamice.

S-a ajuns la această situație absurdă pentru că orașul Seattle, gazda întâlnirii Iran – Egipt, e renumit pentru o importantă comunitate homosexuală. Tocmai de aceea, încă înainte de tragerea la sorți de la Washington, desfășurată pe 5 decembrie, se luase decizia că acest meci să fie desemnat drept „meciul mândriei“ LGBTQ+.

Acum, când partida va aduce față în față două țări islmaice, decizia organizatorilor e ca nuca în perete!

În Iran, homosexualii pot fi condamnați la moarte!

Aflând pentru cine vor juca, în mod simbolic, la Seattle, iranienii au luat foc! „Este vorba de o decizie iraţională care favorizează un anumit grup. Noi (n.r. - Iran) şi Egipt ne opunem acestei decizii“, a declarat preşedintele Federaţiei Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, potrivit Agerpres.

Televiziunea de stat iraniană a indicat, la rândul ei, că Iranul va „contesta“ această decizie la FIFA.



Conform legii islamice (n.r. - Sharia), relaţiile sexuale între persoane de acelaşi sex sunt interzise în Iran şi, în unele cazuri, pot fi pedepsite cu moartea.

Asociaţia Egipteană de Fotbal a exprimat obiecţii similare, potrivit presei egiptene. Homosexualitatea nu este interzisă, în mod explicit, în Egipt, dar este adesea pedepsită prin legi formulate vag care interzic „desfrâul“.

