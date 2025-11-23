Haiti, care s-a calificat la a doua sa Cupă Mondială din istorie, nu va putea fi susţinută de suporterii săi pe teritoriul american, întrucât administraţia Trump a confirmat că aceştia nu vor fi autorizaţi să intre în ţară. Informația a fost confirmată de cotidianul francez, L'Equipe.

În luna iunie, Donald Trump, preşedintele SUA, a validat un text de lege care interzice intrarea pe teritoriul american a cetăţenilor proveniţi din 19 ţări. Printre aceştia - după Iran deja calificată din Asia - o a doua echipă şi-a asigurat, săptămâna aceasta, un loc la Cupa Mondială din 2026. Turneul final va avea loc în SUA, Mexic şi Canada, în perioada 11 iunie - 19 iulie.

E posibil ca FIFA să ia o decizie dură

Administraţia Trump a confirmat pentru Politico că, la fel ca în cazul iranienilor, doar jucătorii haitieni, familiile lor apropiate şi cei care însoţesc echipa naţională (personal, logistică) vor avea dreptul de a pătrunde pe teritoriul Statelor Unite în cadrul excepţiei evenimentelor sportive majore.

Astfel, la fel ca suporterii iranieni, fanii din Haiti nu vor putea să-şi susţină echipa pe pământ american, potrivit Agerpres.

În aceste condiții, e posibil ca FIFA să ia o decizie extraordinară: mutarea meciurilor naționalelor din Iran și Haiti în Mexic și Canada, astfel încât suporterii acestor țări să nu aibă de suferit din cauza unor decizii politice ale administrației Trump.

