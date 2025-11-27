Preliminariile Mondialului din 2026 s-au încheiat, săptămâna trecută. Știm, la ora actuală, 42 din cele 48 de naționale care vor fi prezente, în vară (11 iunie – 19 iulie), în Canada, Mexic și SUA.

Ultimele 6 echipe (patru din Europa și două venite pe ruta barajelor intercontinentale) se vor stabili după partidele programate pentru 26 și 31 martie 2026. Până atunci, cel mai așteptat eveniment legat de Cupa Mondială e tragerea la sorți, pentru stabilirea grupelor turneului final. FIFA va organiza acest moment de mare interes, la Kennedy Center din Washington, pe data de 5 decembrie. Din păcate, evenimentul a născut deja o mare controversă!

Iranul anunță: va boicota tragerea la sorți

Peste opt zile, delegația Iranului va lipsi de la tragerea la sorți. Au fost semne că se va ajunge aici, după ce Departamentul de Stat american a refuzat să dea vizele solicitate pentru toți membri din delegația perșilor care ar fi vrut să facă deplasarea, la Washington.

Într-o primă fază, s-a încercat rezolvarea problemei. Cum însă au rămas oameni pe dinafară, neprimind vize, iranienii și-au oficializat, astăzi, decizia.

„Din cauza sancțiunilor impuse de Statele Unite, nimeni din Iran nu va merge la Washington. Din cauza restricțiilor impuse de Departamentul de Stat american, mai mult de jumătate din vizele solicitate de delegația noastră au fost refuzate. De aceea, am luat decizia de a boicota evenimentul de la Washington, considerat cel mai important înainte de startul turneului final“, a transmis Federația de la Teheran.

