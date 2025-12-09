Globalizarea fotbalului naște niște probleme incredibile! La nivel de FIFA, Mondialul s-a extins atât de mult, încât preliminariile nu mai pot fi jucate, în întregime, înainte să avem tragerea la sorți pentru grupele turneului final. Drept urmare, astăzi, cu șase luni înainte de start, știm doar 42 din cele 48 de echipe care vor fi pe tablou. Alte 22 de naționale sunt în stand-by!

La UEFA, anomaliile sunt, de asemenea, multiple. Echipele rusești au fost excluse din competiții, pe bună dreptate, după invazia Ucrainei. În schimb, echipele din Israel n-au pățit nimic pe durata genocidului din Gaza! Iar acum, Champions League, o altă întrecere supradimensionată, precum Mondialul cu 48 de echipe, a dat naștere la tot felul de probleme organizatorice.

Meci mutat, la Astana, unde sunt „doar“ -36 de grade Celsius!

În primul rând, apariția unei echipe din Kazahstan, în grupa de 36, a însemnat deplasări de mii de kilometri pentru formațiile cu adevărat europene. Iar acum, odată cu începerea sezonului rece, e o adevărată „plăcere“ să joci, în Kazahstan.

Astăzi, la ora meciului Kairat – Olympiakos, temperatura resimțită va fi de... -36 de grade Celsius! Potrivit BBC, tocmai din acest motiv, UEFA a programat startul pentru ora 17:30, ora României (ora 20:30, ora locală).

Și, pentru ca desfășurarea unui meci de fotbal, la o asemenea temperatură, să fie posibilă, gazdele au mutat meciul, de la Almaty la Astana. Pentru că aici, „Astana Arena“ dispune de un acoperiș retractabil, care va fi tras.

Chiar și așa, e clar că Taremi (foto, Olympiakos) și compania vor avea probleme mari din cauza temperaturii, mai ales că vin din Grecia unde, în această perioadă a anului, sunt temperaturi de 15 grade Celsius.

