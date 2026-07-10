Spania - Belgia 2-1 (1-1)Au marcat: Fabian Ruiz (30), Mikel Merino (88), respectiv Charles De Ketelaere (41).

Fabian Ruiz (30), Mikel Merino (88), respectiv Charles De Ketelaere (41). Los Angeles, Los Angeles Stadium: 70.492 spectatori

Selecționata Spaniei s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Belgiei cu scorul de 2-1 (1-1), vineri, pe Los Angeles Stadium, în sferturile de finală ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Belgia l-a pierdut când scorul era 1-1 pe portarul Courtois în minutul 71, accidentat. A fost înlocuit cu Lammens, iar goalkeeper-ul lui Manchester United a fost învins pe final de meci de Mikel Merino, după ce a respins în față un șut violent expediat de Cubarsi.

Courtois, consolat de colegi, nu și-a putut ascunde dezamăgirea - VEZI MAI JOS GALERIA FOTO.