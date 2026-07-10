GALERIE FOTO Imaginile durerii în Spania - Belgia 2-1. Cum a fost surprins ghinionistul Courtois

Imaginile durerii în Spania - Belgia 2-1. Cum a fost surprins ghinionistul Courtois CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Spania s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale, după 2-1 în sferturi, la Los Angeles, cu Belgia.

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CourtoisSpaniaBelgiaCM 2026Cupa Mondiala
Din articol
  • Spania - Belgia 2-1 (1-1)Au marcat: Fabian Ruiz (30), Mikel Merino (88), respectiv Charles De Ketelaere (41).
  • Los Angeles, Los Angeles Stadium: 70.492 spectatori

Selecționata Spaniei s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Belgiei cu scorul de 2-1 (1-1), vineri, pe Los Angeles Stadium, în sferturile de finală ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Belgia l-a pierdut când scorul era 1-1 pe portarul Courtois în minutul 71, accidentat. A fost înlocuit cu Lammens, iar goalkeeper-ul lui Manchester United a fost învins pe final de meci de Mikel Merino, după ce a respins în față un șut violent expediat de Cubarsi.

Courtois, consolat de colegi, nu și-a putut ascunde dezamăgirea - VEZI MAI JOS GALERIA FOTO.

Courtois - GALERIE FOTO

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 Spania s-a impus cu 2-1, elimină şi pe Belgia, după ce a trimis acasă Portugalia, iar în semifinalele Cupei Mondiale va înfrunta Franţa, vicecampioana mondială.

Spania - Belgia 2-1

SPANIA: Unai Simon – Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian Ruiz (Pedri 655) – Yamal, Dani Olmo (Merino 86), Alex Baena (Ferran Torres 55) – Oyarzabal (Nico Williams 79). SELECŢIONER: Luis de la Fuente

BELGIA: Courtois (Lammens 71) – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (Seys 60) – Vanaken (Lukaku 60), Raskin – Trossard (Witsel 60), De Bruyne (Saelemaekers 86), Doku – De Ketelaere. SELECŢIONER: Rudi Garcia

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