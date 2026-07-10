Ce șanse are Spania să treacă de Franța în semifinalele CM 2026. ”Se întâmplă asta pentru a doua oară în istorie”

Ce șanse are Spania să treacă de Franța în semifinalele CM 2026. ”Se întâmplă asta pentru a doua oară în istorie” CM 2026
SPORT.RO
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SpaniaFrantaCM 2026
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Cu 2-1 s-a impus naționala condusă de Luis de la Fuente la Los Angeles în fața Belgiei, pe ”SoFi Stadium” din Inglewood. În semifinale, reprezentativa spaniolă o va înfrunta pe Franța, care a trecut în sferturi de Maroc (2-0).

Ce șanse are Spania să treacă de Franța în semifinalele CM 2026. ”Se întâmplă asta pentru a doua oară în istorie”

”Pentru doar a doua oară în istoria echipei, Spania o să joace o semifinală de Campionat Mondial! Prima dată când a făcut-o, au și câștigat cupa”, a scris Football Meets Data.

Statisticienii de la FMD au venit și cu procente pentru semifinala dintre Spania și Franța. Ibericii au 45% șanse să avanseze în finală, în timp ce ”Cocoșul galic” se mândrește cu 55%.

În ce privește câștigătoarea Cupei Mondiale 2026, FMD a scris că Franța e favorită cu 35 de procente, Spania e pe doi cu 26%, iar campioana en-titre e la egalitate pe trei cu Anglia, fiecare cu câte 15 procente.

Norvegia (6%) și Elveția (3%) au cele mai mici șanse de reușită la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Lotul Spaniei la CM 2026

PORTARI: David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelona), Unai Simon (Athletic Club).

FUNDAȘI: Marc Pubill (Atletico Madrid), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Eric Garcia (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea).

MIJLOCAȘI: Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid), Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona).

ATACANȚI: Ferran Torres (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Lamine Yamal (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Victor Munoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo).

Lotul Franței la CM 2026

PORTARI: Brice Samba (Stade Rennais), Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (RC Lens).

FUNDAȘI: Malo Gusto (Chelsea), Lucas Digne (Aston Villa), Dayot Upamecano (Bayern Munchen), Jules Kounde (FC Barcelona), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Theo Hernandez (Al-Hilal), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Maxence Lacroix (Crystal Palace).

MIJLOCAȘI: Manu Kone (AS Roma), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Ngolo Kante (Fenerbahce), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Maghnes Akliouche (AS Monaco).

ATACANȚI: Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Milano), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munchen), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

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