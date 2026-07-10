Cu 2-1 s-a impus naționala condusă de Luis de la Fuente la Los Angeles în fața Belgiei, pe ”SoFi Stadium” din Inglewood. În semifinale, reprezentativa spaniolă o va înfrunta pe Franța, care a trecut în sferturi de Maroc (2-0).

Ce șanse are Spania să treacă de Franța în semifinalele CM 2026. ”Se întâmplă asta pentru a doua oară în istorie”

”Pentru doar a doua oară în istoria echipei, Spania o să joace o semifinală de Campionat Mondial! Prima dată când a făcut-o, au și câștigat cupa”, a scris Football Meets Data.

Statisticienii de la FMD au venit și cu procente pentru semifinala dintre Spania și Franța. Ibericii au 45% șanse să avanseze în finală, în timp ce ”Cocoșul galic” se mândrește cu 55%.

În ce privește câștigătoarea Cupei Mondiale 2026, FMD a scris că Franța e favorită cu 35 de procente, Spania e pe doi cu 26%, iar campioana en-titre e la egalitate pe trei cu Anglia, fiecare cu câte 15 procente.

Norvegia (6%) și Elveția (3%) au cele mai mici șanse de reușită la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.