Cele două reprezentative și-au dat întâlnire vineri seară, de la 22:00 ora României, în Inglewood, California, pe ”SoFi Stadium”. La capătul celor 90 de minute, ibericii s-au impus cu 2-1 și au obținut accederea în semifinalele Campionatului Mondial din 2026.

Nota 4! Spaniolii au făcut praf un jucător după meciul cu Belgia, chiar dacă naționala s-a calificat în semifinalele CM 2026

Pau Cubarsi, care a fost integralist la Los Angeles, a primit nota 4 din partea publicației Sport.es pentru maniera în care a evoluat împotriva Belgiei. El a înregistrat și un cartonaș galben în minutul 43.

”Depășit”, a scris Sport.es despre fotbalistul în vârstă de 19 ani care este legitimat la FC Barcelona. 80 de milioane de euro este cota sa pe piața transferurilor, conform site-ului de specialitate Transfemrarkt.

”Unul dintre jucătorii responsabili cu construcția jocului Spaniei, în condițiile presiunii la care au fost supuși cei doi mijlocași centrali ai naționalei. A fost depășit de De Ketelaere la faza golului, iar apoi a primit un cartonaș galben care putea fi evitat, pentru henț”, au mai scris spaniolii.

Spania o va întâlni pe Franța în semifinalele CM 2026

În sferturile de finală ale turneului final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, Spania a trecut de Belgia, scor 2-1, după golurile înscrise de Fabian Ruiz (30'), Charles De Ketelaere (41') și Mikel Merino (88').

Pe același culoar, Franța a trecut de Maroc după un 2-0 la Boston, pe ”Gilette Stadium”. Kylian Mbappe (60') și Ousmane Dembele (66') au înscris în meciul de la Foxborough, de joi seară.

Așadar, prima semifinală de la Cupa Mondială 2026 este Spania - Franța. Meciul va avea loc marți, 14 iulie, de la 22:00 ora României, la Arlington, în Texas, pe ”AT&T Stadium”, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT și pe Sport.ro.

Lotul Spaniei la CM 2026

PORTARI: David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelona), Unai Simon (Athletic Club).

FUNDAȘI: Marc Pubill (Atletico Madrid), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Eric Garcia (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea).

MIJLOCAȘI: Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid), Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona).

ATACANȚI: Ferran Torres (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Lamine Yamal (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Victor Munoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo).