Oltenii au terminat pe primul loc în play-off cu 50 de puncte. După zece etape, echipa pregătită de Filipe Coelho a bifat șase victorii, două remize și două eșecuri.

Universitatea Craiova s-a impus și în Cupa României, după ce a învins-o pe ”U” Cluj la loviturile de departajare. Tot cu ardelenii, oltenii vor juca Supercupa României.

Edi Iordănescu, reverență în fața unui club din Superliga: ”Merită respect! Performanța lor e de necontestat”

Edward Iordănescu, fost internațional român, a vorbit despre sezonul oltenilor și a evidențiat că echipa de pe ”Ion Oblemenco” merită să fie lăudată pentru cum a gestionat stagiunea precedentă.

”Craiova merită respect pentru sezonul pe care l-a avut și pentru eforturile făcute. Vorbim despre ani în care s-a lucrat profesionist, s-au făcut eforturi financiare, iar rezultatele au fost pe măsură, după mult timp. S-a făcut o selecție foarte bună, cu jucători experimentați, mulți dintre ei fiind și internaționali.

Performanța din sezonul trecut este de necontestat. Să sperăm că vor avea continuitate și că vor reuși să lege performanțele inclusiv la nivel internațional.

Nu va fi ușor, va fi un drum greu, dar cred că, indiferent de competiția în care vor evolua, simpla prezență acolo va fi un succes. Am încredere și am văzut că încearcă să se întărească şi să facă în continuare eforturi financiare, ceea ce este de lăudat”, a spus Iordănescu, potrivit orangesport.

În noul sezon, Universitatea Craiova a bifat deja primul meci. A jucat cu ML Vitebsk (Belarus), în prima manșă din primul tur preliminar UEFA Champions League. Meciul s-a încheiat 4-1 pentru olteni.