Fabian Ruiz a deschis scorul pe ”SoFi Stadium” din Inglewood în minutul 30, iar Charles De Ketelaere a restabilit egalitatea în minutul 41. În actul secund, Thibaut Courtois s-a accidentat și a fost schimbat în minutul 71.

Portarul lui Real Madrid a bifat o evoluție solidă până în momentul accidentării. După ieșirea sa, Senne Lammens a respins modest o minge, iar Mikel Merino a împins mingea în poartă (88').

Thibaut Courtois a rupt tăcerea după ce a fost schimbat în Spania - Belgia: ”Asta le-am transmis”

După meci, Thibaut Courtois a explicat că ar fi putut continua și accidentat, doar că selecționerul belgienilor, Rudi Garcia, a decis să-l scoată dintre buturi în cele din urmă.

”Este păcat că am fost înlocuit într-un meci atât de special. Mă simțeam bine și voiam să rămân pe teren. Le-am transmis că nu mai puteam trimite mingi lungi. Aș fi putut continua, dar antrenorul a vrut să facă o schimbare, deoarece nu eram complet apt. Echipa este pe primul loc”, a spus Courtois, potrivit hln.be.

Cât despre respingerea modestă a lui Senne Lammens, Courtois a evidențiat că a încercat să-i fie aproape conaționalului său la finalul celor 90 de minute.

”Este păcat că Senne nu a reușit să prindă acea minge. După meci, am mers la el pentru a-l îmbrățișa. Senne este un portar excelent. Este un moment greu, dar astfel de experiențe te fac mai puternic”, a mai spus Courtois.