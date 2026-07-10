Tip carismatic, care știe cum să-și vândă capitalul imens din imagine, irlandezul Conor McGregor a făcut show în Las Vegas, înainte de confruntarea cu Max Holloway.

Lupta dintre Conor McGregor și Max Holloway va fi transmisă în direct și exclusiv pe VOYO

McGregor a sărit să-l bată pe adversarul său înaintea galei din Las Vegas, care va fi duminică de la 4:00, live pe VOYO. Nerăbdător dupa cinci ani de așteptare, McGregor a sărit la adversarul său inaintea galei care poate fi urmărită pe VOYO. "Pot să îl distrug pe Max în mai puțin de 10 secunde!", a zis irlandezul McGregor.