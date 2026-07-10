VIDEO EXCLUSIV "Pot să îl distrug în mai puțin de 10 secunde!" McGregor e o fiară. Cu cine se bate duminică (VOYO, ora 4:00)

&quot;Pot să îl distrug în mai puțin de 10 secunde!&quot; McGregor e o fiară. Cu cine se bate duminică (VOYO, ora 4:00) Sporturi
Alexandru Hațieganu
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Live pe VOYO, duminică de la 4:00, o gală electrizantă.

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Conor McGregorMax HollowayUFCVoyo
Din articol

Tip carismatic, care știe cum să-și vândă capitalul imens din imagine, irlandezul Conor McGregor a făcut show în Las Vegas, înainte de confruntarea cu Max Holloway.

  • Lupta dintre Conor McGregor și Max Holloway va fi transmisă în direct și exclusiv pe VOYO

McGregor a sărit să-l bată pe adversarul său înaintea galei din Las Vegas, care va fi duminică de la 4:00, live pe VOYO. Nerăbdător dupa cinci ani de așteptare, McGregor a sărit la adversarul său inaintea galei care poate fi urmărită pe VOYO. "Pot să îl distrug pe Max în mai puțin de 10 secunde!", a zis irlandezul McGregor.

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Cardul principal UFC 329

Pe lângă confruntarea dintre Conor McGregor și Max Holloway, gala de la Las Vegas programează și alte dueluri extrem de interesante:

  • Conor McGregor vs Max Holloway – Welterweight
  • Benoît Saint Denis vs Paddy Pimblett – Lightweight
  • Cory Sandhagen vs Mario Bautista – Bantamweight
  • Brandon Royval vs Lone'er Kavanagh – Flyweight
  • King Green vs Terrance McKinney – Lightweight.

Nu este prima întâlnire a lui McGregor cu Max Holloway. Cei doi s-au mai înfruntat și în august 2013, tot în UFC, când irlandezul s-a impus prin decizie unanimă. De atunci, americanul a fost campion la categoria pană și este, în prezent, un nume greu în industrie.

De această dată, contextul este în favoarea americanului. McGregor revine după o pauză de cinci ani, timp în care Holloway a fost activ la cel mai înalt nivel, astfel că americanul este mare favorit pentru revanșa pe care o așteaptă de 13 ani.

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