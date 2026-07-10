Tip carismatic, care știe cum să-și vândă capitalul imens din imagine, irlandezul Conor McGregor a făcut show în Las Vegas, înainte de confruntarea cu Max Holloway.
- Lupta dintre Conor McGregor și Max Holloway va fi transmisă în direct și exclusiv pe VOYO
McGregor a sărit să-l bată pe adversarul său înaintea galei din Las Vegas, care va fi duminică de la 4:00, live pe VOYO. Nerăbdător dupa cinci ani de așteptare, McGregor a sărit la adversarul său inaintea galei care poate fi urmărită pe VOYO. "Pot să îl distrug pe Max în mai puțin de 10 secunde!", a zis irlandezul McGregor.
Cardul principal UFC 329
Pe lângă confruntarea dintre Conor McGregor și Max Holloway, gala de la Las Vegas programează și alte dueluri extrem de interesante:
- Conor McGregor vs Max Holloway – Welterweight
- Benoît Saint Denis vs Paddy Pimblett – Lightweight
- Cory Sandhagen vs Mario Bautista – Bantamweight
- Brandon Royval vs Lone'er Kavanagh – Flyweight
- King Green vs Terrance McKinney – Lightweight.
Nu este prima întâlnire a lui McGregor cu Max Holloway. Cei doi s-au mai înfruntat și în august 2013, tot în UFC, când irlandezul s-a impus prin decizie unanimă. De atunci, americanul a fost campion la categoria pană și este, în prezent, un nume greu în industrie.
De această dată, contextul este în favoarea americanului. McGregor revine după o pauză de cinci ani, timp în care Holloway a fost activ la cel mai înalt nivel, astfel că americanul este mare favorit pentru revanșa pe care o așteaptă de 13 ani.