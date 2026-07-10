Se știe prima semifinală de la Cupa Mondială 2026! Când are loc meciul

În sferturile de finală ale turneului final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, Spania a trecut de Belgia, scor 2-1, după golurile înscrise de Fabian Ruiz (30'), Charles De Ketelaere (41') și Mikel Merino (88').

Pe același culoar, Franța a trecut de Maroc după un 2-0 la Boston, pe ”Gilette Stadium”. Kylian Mbappe (60') și Ousmane Dembele (66') au înscris în meciul de la Foxborough, de joi seară.

Așadar, prima semifinală de la Cupa Mondială 2026 este Spania - Franța. Meciul va avea loc marți, 14 iulie, de la 22:00 ora României, la Arlington, în Texas, pe ”AT&T Stadium”, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT și pe Sport.ro.

Lotul Spaniei la CM 2026

PORTARI: David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelona), Unai Simon (Athletic Club).

FUNDAȘI: Marc Pubill (Atletico Madrid), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Eric Garcia (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea).

MIJLOCAȘI: Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid), Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona).

ATACANȚI: Ferran Torres (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Lamine Yamal (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Victor Munoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo).

Lotul Franței la CM 2026

PORTARI: Brice Samba (Stade Rennais), Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (RC Lens).

FUNDAȘI: Malo Gusto (Chelsea), Lucas Digne (Aston Villa), Dayot Upamecano (Bayern Munchen), Jules Kounde (FC Barcelona), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Theo Hernandez (Al-Hilal), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Maxence Lacroix (Crystal Palace).

MIJLOCAȘI: Manu Kone (AS Roma), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Ngolo Kante (Fenerbahce), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Maghnes Akliouche (AS Monaco).

ATACANȚI: Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Milano), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munchen), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).