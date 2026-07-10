Lisav Eissat a fost prezentat la noua echipă! Internaționalul român a semnat un contract pe patru ani

Cotat la 1,4 milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul român cu patru prezențe la prima reprezentativă a semnat un contract valabil pe patru ani cu Bristol City, echipă din Championship, al doilea eșalon al Angliei.

Eissat va fi al 14-lea cel mai valoros fotbalist din lotul lui Bristol. El se va lupta pentru un post de titular cu Noah Eile, Rob Atkinson, Luke McNally, Rob Dickie, Jamie Knight-Lebel și Josh Campbell-Slowey.

”Bristol City l-a transferat pe fundașul Lisav Eissat, care a semnat un contract pe patru ani, pentru o sumă care nu a fost făcută publică. Mutarea este condiționată de obținerea permisului internațional de transfer și de aprobarea vizei.

Capabil să evolueze atât ca fundaș central, cât și ca fundaș stânga, jucătorul în vârstă de 21 de ani a semnat cu City până în 2030. Eissat este al cincilea transfer realizat de City în această vară și îi oferă lui Michael Skubala mai multe opțiuni în defensivă.

Fundașul a debutat pentru echipa națională de seniori a României în octombrie 2025 și are în prezent patru selecții”, se arată în comunicatul emis de Bristol.

Ce a spus noul antrenor al lui Lisav Eissat

Despre mutarea lui Eissat la Bristol City, Michael Skubala, ”principalul” clubului de pe ”Ashton Gate”, a susținut că internaționalului român îi va prinde bine fotbalul englez.

”Este o adevărată satisfacție să ne întărim defensiva, mai ales cu un jucător care poate evolua pe mai multe posturi. Această experiență în fotbalul englez îi va fi benefică”, a spus Skubala.