VIDEO EXCLUSIV „Intră în TOP 3 Donnarumma?" Costel Pantilimon nu a ezitat să o spună: „Sunt cei mai buni"

„Intră în TOP 3 Donnarumma?" Costel Pantilimon nu a ezitat să o spună: „Sunt cei mai buni" Premier League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Costel Pantilimon a vorbit despre unul dintre cei mai buni portari ai lumii.

Unul dintre cele mai importante mutări din această vară a fost transferul lui Donnarumma la Manchester City, în Premier League.

Costel Pantilimon: „El și Courtois sunt cei mai buni portari din lume”

În studio-ul Play On Sport, unde Cristi Pintea i-a avut invitați pe Florin Gardoș, Costel Pantilimon și Andru Nenciu, cel din urmă l-a întrebat pe fostul portar de la Manchester City, dacă Donnarumma este în top trei al portarilor din lume, la ora actuală.

Pantilimon nu a ezitat și a oferit un răspuns afirmativ, amintind de prestațiile incredibile ale italianului de la EURO 2020, dar și de forma excelentă din sezonul trecut a acestuia.

(n.r. Donnarumma intră în top trei portari ai lumii în acest moment?) Da, cu siguranță! Să ne aducem aminte ce contribuție a avut la titlul câștiga de PSG, dar și Champions League, dar eu nu aș vrea să uit Europeanul pe care el l-a făcut.

Vorbim de un portar care joacă de la 16 ani, iar în momentul de față are 24-25 de ani (n.r. 26 de ani).

(n.r. Îl poate afecta genul de accidentare pe care el avut-o, să îi scadă încredere, să nu fie lovit la nivelul capului, la nivelul feței la nivelul ochilor?) Se pare că nu a fost o problemă atât de mare, dar da! Te poate afecta, îți periclitează sănătatea, plus de asta îți provoacă o frică de a te mai arunca la anumite faze. Uite că nu a avut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Musiala, apropo de frică, nu a avut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Musiala.

Pare că nu l-a afectat! Este într-adevăr un portar pe val, după părerea mea el și Courtois sunt cei mai buni portari din lume, cu toate că pe Neuer nu l-aș scoate niciodată din calcul, mi se pare profilul perfect de portar, e un mix și face diferența la nivelul de tehnică”, a spus Costel Pantilimon, în emisiunea Play on Sport de pe VOYO.

Gianluigi Donnarumma a fost transferat în această vară de Manchester City de la PSG, în schimbul a 30 de milioane de euro.

Donnarumma a ajuns liber de contract la Paris Saint-Germain în 2021, venind de la AC Milan.

La clubul francez, internaţionalul italian (74 de selecţii) a disputat 161 de meciuri în toate competiţiile.

A câştigat o Ligă a Campionilor (2025), patru titluri de campion al Franţei (2022, 2023, 2024, 2025), două Cupe ale Franţei (2024, 2025) şi trei Supercupe ale (2022, 2023, 2024).

