Luis de la Fuente a prins avânt după calificarea în semifinalele Mondialului: ”Putem învinge Franța!”

Luis de la Fuente a prins avânt după calificarea în semifinalele Mondialului: ”Putem învinge Franța!” CM 2026
SPORT.RO
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Spania a învins-o pe Belgia cu scorul de 2-1 și s-a calificat în semfinalele Campionatului Mondial. 

TAGS:
Luis de la FuenteSpaniaFrantaCupa Mondiala
Din articol

Spaniolii au deschis scorul prin Fabian Ruiz, în minutul 30, dar De Ketelaere a restabilit egalitate cu doar câteva minute înainte de finalul primei reprize.

Luis de la Fuente: ”Putem învinge Franța!”

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Când totul părea că se îndreaptă spre prelungiri, spaniolii au reușit să marcheze prin Mikel Merino și s-au calificat în semifinalele turneului final, unde vor înfrunta Franța, probabil cea mai în formă echipă de la Mondial.

La finalul meciului, Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, și-a lăudat elevii și, bucuros de calificarea în semifinale, antrenorul Furiei Roja a ținut să transmită că care mare încredere că echipa sa poate învinge Franța.

Această victorie arată caracterul acestei echipe. Este o onoare să antrenez o echipă atât de implicată și dornică să progreseze. Este firesc să credem că putem învinge Franța. Vom munci din greu pentru asta. Suntem singura echipă care a reușit să o învingă de două ori. O mare echipă se pregătește să înfrunte o altă mare echipă”, a spus Luis de la Fuente după meci.

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