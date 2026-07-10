Spaniolii au deschis scorul prin Fabian Ruiz, în minutul 30, dar De Ketelaere a restabilit egalitate cu doar câteva minute înainte de finalul primei reprize.
Luis de la Fuente a prins avânt după calificarea în semifinalele Mondialului: ”Putem învinge Franța!”
Spania a învins-o pe Belgia cu scorul de 2-1 și s-a calificat în semfinalele Campionatului Mondial.
Când totul părea că se îndreaptă spre prelungiri, spaniolii au reușit să marcheze prin Mikel Merino și s-au calificat în semifinalele turneului final, unde vor înfrunta Franța, probabil cea mai în formă echipă de la Mondial.
La finalul meciului, Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, și-a lăudat elevii și, bucuros de calificarea în semifinale, antrenorul Furiei Roja a ținut să transmită că care mare încredere că echipa sa poate învinge Franța.
”Această victorie arată caracterul acestei echipe. Este o onoare să antrenez o echipă atât de implicată și dornică să progreseze. Este firesc să credem că putem învinge Franța. Vom munci din greu pentru asta. Suntem singura echipă care a reușit să o învingă de două ori. O mare echipă se pregătește să înfrunte o altă mare echipă”, a spus Luis de la Fuente după meci.
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