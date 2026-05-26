Torreense, echipă din liga a doua lusitană, a dat lovitura sezonului în Portugalia, câștigând duminică finala Cupei (Taça de Portugal), 2-1 după prelungiri cu favorita Sporting Lisabona, vicecampioana care în sezonul viitor va juca direct în ”faza ligii” din Champions League. Divizionara secundă a câștigat astfel primul trofeu major din istoria clubului și va evolua în Europa League, dar mai are pe cap un meci important în finalul sezonului, returul play-off-ului de menținere/promovare în prima ligă, pe 28 mai, cu Casa Pia (după 0-0 acasă în prima manșă). Malianul Kevin Zohi ('3) și internaționalul din Capul Verde Stopira ('112 - din penalty), respectiv columbianul Luis Suarez ('53) au fost marcatorii finalei de pe ”Estádio Nacional do Jamor”. David Bruno, integralist la Torreense în finala câștigată, a jucat la Astra Giurgiu

La Torreense ne-a atras atenția numele unuia dintre titulari, fost jucător în prima ligă din România la Astra Giurgiu între 2019 și 2021. Fundașul dreapta portughez David Bruno, ajuns la 34 de ani, a jucat toate cele 120 de minute ale finalei și a avut o evoluție excelentă, dovadă și notele primite: 7.1 de la Sofascore, 6.9 de la Flashscore sau 6 de la A Bola, cu următoarea descriere: ”O prestație axată în mare măsură pe misiunea defensivă. A urcat rar, preferând să controleze flancul drept și să protejeze spațiul din adâncime. Competent în marcaje, s-a remarcat printr-o intervenție importantă asupra lui Maxi Araújo în repriza a doua”. David Bruno a semnat vara trecută cu Torreense și a fost în acest sezon om de bază la echipă, cu 37 de meciuri jucate (36 dintre ele ca titular). A și marcat un gol, în returul semifinalei din Cupă, 2-0 cu AD Fafe. Trei victorii consecutive cu FCSB și un autogol de generic în primul sezon, apoi patru pase decisive în al doilea sezon petrecut în România Revenind la perioada petrecută în campionatul românesc, David Bruno s-a remarcat la Astra Giurgiu prin pasele de gol oferite colegilor (4 la număr în sezonul 2020-2021), dar și printr-un autogol de generic (în 3-1 cu Academica Clinceni din sezonul 2019-2020). Fundașul dreapta portughez a fost integralist în cele trei victorii remarcabile ale Astrei cu FCSB din sezonul 2019-2020: 2-1 acasă și 3-1 în deplasare în sezonul regular, apoi 3-2 în play-off. De altfel, Astra Giurgiu rămâne singura experiență în afara Portugaliei pentru jucătorul crescut de FC Porto. Fostul coleg Albert Stahl, extremă dreapta la Astra, despre David Bruno: ”Exact fundașul dreapta care îmi place”

Contactat de Sport.ro, fostul coleg Albert Stahl (acum la FC Bihor) i-a făcut un scurt portret lui David Bruno. Ca de la o extremă dreapta la un fundaș dreapta: ”M-am înțeles foarte bine cu el, un băiat de nota 10, aveam o echipă foarte bună atunci la Astra! Este un băiat foarte sufletist, la locul lui, modest, familist. Un jucător foarte bun, crescut acolo, în școala lor portugheză, exact fundașul dreapta care îmi place în acea zonă, inteligent, tehnic, care știe bine jocul. Cred că a și trecut printr-o accidentare mai urâtă, parcă a fost operat la genunchi, și-a revenit între timp”. Foto: Sport Pictures, Imago