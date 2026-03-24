Echipa națională a avut parte de multe probleme înaintea jocului. Doi dintre portari s-au accidentat, Mihai Popa și Ionuț Radu, iar Mircea Lucescu i-a înlocuit cu Cătălin Căbuz și Laurențiu Popescu. Între timp, Radu și-a revenit și insistă să stea în poartă contra Turciei.

Florin Prunea: ”Trebuia să vină și reversul la regula asta tembelă U21”

Florin Prunea crede că revenirea lui Ionuț Radu este cel mai bun lucru care se putea întâmpla pentru echipa națională înaintea barajului cu Turcia.

Fostul mare portar al Generației de Aur este convins că Ionuț Radu nu va risca dacă nu va primi acceptul din partea medicilor. Prunea a transmis de asemenea că va România a suferit la capitolul portarilor din cauza regulii U-21.

Concret, fostul portar crede că Târnovanu, portar care s-a aflat în vizorul echipei naționale, a fost trecut inutil pe banca de rezerve.

”E cea mai bună veste că s-a întors Radu. Eu nu cred că va risca. În primul rând, nu vor risca antrenorii și nu vor risca medicii. Cât vrei tu să joci, decizia se ia de comun acord. Toată lumea e conștientă că se va lua o decizie în funcție de starea lui de sănătate. Dacă nu ar fi Radu, nu prea avem. Doamne, Ferește, să nu se accidenteze și Aioani.

Trebuia să vină și reversul la regula asta tembelă. Târnovanu este scos din poartă nu pentru valoare sau că ar fi apărat prost. Târnovanu este scos din poartă după meciul cu Fenerbahce, unde a fost portarul etapei din competiție. Cum să îl scoți din poartă când a făcut cel mai bun meci al lui? A fost din bară în bară. A fost scos din cauză că nu ai tu jucători de U21. De altfel, plătim tributul și pentru atacanți. Niciun antrenor din Liga 1 nu crește atacanți să joace la nivelul Ligii 1, îi bagă pe ăștia mici prin benzi, ascunși, mai mult pe faza ofensivă”, a spus Florin Prunea.

Florin Prunea: ”Ianis ne va face fericiți!”

În ceea ce privește șansele la baraj, Florin Prunea a mărturisit că, deși Turcia este mai puternică pe hârtie, România are șansele ei și nu poate fi exclusă din calcule o surpriză.

Componentul Generației de Aur crede că Ianis Hagi va fi cel care îi va face fericiți pe românii de pretutindeni.

”Avem șansa noastră care este grupul. Avem un grup foarte bun și un antrenor extraordinar. Până la urmă, băieții sunt cei care vor face diferența. Trebuie să mergem acolo ca un comando, fără frică, avem numai de câștigat.

E meciul vieții pentru băieții ăștia. Meciul ăsta va da viitorul portar al echipei naționale pentru foarte mult timp. Trebuie să fie cu încredere și cu curaj. Au atâta experiență, au dovedit-o. Toți suntem alături de ei. Eu am o presimțire că Ianis ne va face fericiți. Ori o fază fixă, ori un șut, dar eu l-aș lua pe Ianis Hagi”, a adăugat Prunea.