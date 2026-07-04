Drama starului de la Mondiale: ce a aflat la revenirea în țară, de noaptea minții!

Firește, după aceste jocuri, Beiranvand (33 de ani) a sperat să prindă un ultim contract foarte mare din carieră. Din păcate însă, speranțele sale tocmai au fost năruite după o decizie șocantă a autorităților iraniene.

Ghinionul ratării calificării l-a făcut KO pe Beiranvand

Inclusiv marele Jose Mourinho l-a remarcat pe portarul Iranului, la CM 2026. „The Special One“ s-a arătat surprins, când a aflat că Beiranvand a încheiat sezonul 2025-2026, la Traktor, în Iran. Goalkeeperul de 33 de ani a evoluat, în trecut, în Europa, la Antwerp (Belgia) și la Boavista (Portugalia).

Acum, când ar fi avut șansa semnării unui contract „gras“ după Mondiale, Beiranvand a fost informat că trebuie să-și ia gândul de la această variantă. Autoritățile iraniene au anunțat că Alireza va fi nevoit să-și efectueze stagiul militar obligatoriu pe care l-a tot amânat. În Iran, armata durează 2 ani. Iar în cazul sportivilor de performanță, cum e și Beiranvand, ei sunt obligați să se prezinte la o echipă a armatei pentru a-și face stagiul militar.

Potrivit presei iraniene, în aceste condiții, Beiranvand trebuie să opteze pentru un transfer, fie la Malavan Bandar-Anzali, fie la Fajr Sepasi Shiraz. Adică, două grupări mediocre, de locul 10, respectiv locul 8, în ultima campanie! Indiferent de alegerea sa, Beiranvand va fi remunerat la noua sa echipă cu un salariu modic, de soldat!

Drama lui Beiranvand e că, dacă Iranul ar fi trecut de faza grupelor la CM 2026, el ar fi scăpat de situația în care tocmai a ajuns. Pentru că autoritățile iraniene anunțaseră că, în cazul în care prima reprezentativă va trece de grupe la Mondiale, jucători precum Beiranvand vor fi scutiți de efectuarea stagiului militar.