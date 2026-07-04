Arina Sabalenka şi Coco Gauff s-au calificat, vineri, în optimile de finală ale turneului de tenis de Mare Şlem de la Wimbledon, transmite AFP.

Belarusa Sabalenka, liderul mondial, a trecut de letona Jelena Ostapenko (31 WTA) cu 6-4, 6-4, iar următoarea sa adversară fiind japoneza Naomi Osaka (14 WTA).

Sabalenka şi-a luat revanşa în faţa balticei, campioana de la Roland Garros (2017), la ultimul lor duel, în 2025, pe zgură, în sală, la Stuttgart.

Dublă campioană la Australian Open şi US Open, la fel ca Osaka, Sabalenka nu a trecut până acum de semifinale la Londra şi caută la 28 de ani primul său trofeu pe iarbă din carieră.

Osaka (28 ani) tocmai a disputat prima sa finală pe iarbă, la Bad Homburg, însă a fost nevoit să abandoneze în debutul setului al doilea.

Americanca Gauff (7 WTA), la două zile după ce a câştigat un super tiebreak contra argentiniencei Solana Sierra (56 WTA), a avut nevoie din nou de trei seturi pentru a obţine victoria contra compatrioatei Claire Liu (146 WTA), venită din calificări, scor 6-3, 6-7 (5/7), 6-2.

Gauff s-a impus după două ore şi jumătate şi îşi egalează cea mai bună performanţă a sa la Wimbledon, unde a mai atins optimile în 2019, 2021 şi 2024. În turul următor, ea o va înfrunta pe elveţianca Belinda Bencic (11 WTA), semifinalistă anul trecut pe iarba londoneză.

În optimi s-a calificat şi cehoaica Barbora Krejcikova, campioana din 2024, după ce a învins-o pe conaţionala Nikola Bartunkova, cu 6-3, 7-5. În optimi va juca tot contra unei cehoaice, Karolina Muchova.

Rezultate înregistrate vineri la Wimbledon în turul al treilea la simplu feminin:

Arina Sabalenka (Belarus/N.1) - Jelena Ostapenko (Letonia) 6-4, 6-4

Naomi Osaka (Japonia/N.14) - Daria Kasatkina (Australia) 6-1, 6-3

Karolina Muchova (Cehia/N.10) - Mananchaya Sawangkaew (Thailanda) 6-2, 7-6 (7/1)

Barbora Krejcikova (Cehia) - Nikola Bartunkova (Cehia) 6-3, 7-5

Jessica Pegula (SUA/N.4) - Jessica Bouzas (Spania) 6-1, 6-3

Iva Jovic (SUA/N.16) - Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.18) 6-3, 3-6, 6-4

Belinda Bencic (Elveţia/N.11) - Ana Kalinskaia (Rusia/N.19) 6-4, 4-6, 7-6 (10/6)

Coco Gauff (SUA/N.7) - Claire Liu (SUA) 6-3, 6-7 (5/7), 6-2