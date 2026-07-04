Robert Niță a spus cine ia titlul în noul sezon al Superligii: ”Anul ăsta e norocos”

Robert Niță a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro. Întrebat cine crede că va lua titlul în noul sezon al Superligii României, fostul rapidist a mizat chiar pe echipa din Grant.

Giuleștenii nu au mai câștigat campionatul României din sezonul 2002/03, când pe bancă era Mircea Rednic

”Rapid! 103 ani! Dacă scoatem zero, e 13 și 13 e numărul meu norocos. Sper ca anul ăsta să fie cu noroc pentru Rapid”, a spus Robert Niță la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Rapid a terminat sezonul 2025/26 pe locul 5 în play-off cu 34 de puncte. După zece etape desfășurate în partea a doua a campionatului, giuleștenii nu au bifat decât o victorie, la care s-au adăugat trei remize și șase înfrângeri.

Chiar dacă e rapidist, Robert Niță a recunoscut că unul dintre jucătorii lui preferați din campionat este Denis Alibec, care a început stagiunea precedentă la FCSB, dar a terminat-o la Farul Constanța.

”(n.r. Un fotbalist talentat de astăzi de la care aștepți să confirme?) A confirmat, dar nu pe măsura talentului. Nivelul lui trebuia să fie cel care a fost la un moment dat când a fost tânăr.

E vorba despre Alibec. Îl iubesc pe jucătorul ăsta. E rar. Sper să termine cum a început la un moment dat. Ok, nu va mai ajunge la Inter Milano, dar să fie protagonist în Superliga României.

Un talent mare, e unul dintre jucătorii mei preferați din Superliga României”, a mai spus Robert Niță la Poveștile Sport.ro.

Emisiunea integrală cu Robert Niță la Poveștile Sport.ro