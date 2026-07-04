Din La Liga în Superligă! Jucătorul de națională a ajuns la Farul Constanța

Real Madrid a câștigat 122.500.000 de euro, în mercato de vară, pentru vânzarea unor jucători care nu au făcut parte din lotul „Los Blancos” din sezonul trecut.

Real Madrid, tun financiar inedit

Transferurile care le-au umplut conturile madrilenilor, potrivit Marca, sunt următoarele: 60 de milioane de euro pentru Nico Paz de la Como (cu clauză de răscumpărare păstrată), 20 de milioane de euro pentru Victor Munoz de la Liverpool, 15 milioane de euro pentru Mario Gila de la AC Milan, 15 milioane de euro pentru Alvaro Rodriguez de la Bournemouth, 12,5 milioane de euro pentru Alex Jimenez de la Bournemouth.

Marc Cucurella (27 de ani), Ibrahima Konate (27 de ani) și Bernardo Silva (31 de ani) sunt jucătorii pe care Real Madrid i-a transferat până acum. Denzel Dumfries (30 de ani) este, de asemenea, aproape de a semna cu „Los Blancos”.

Pe lângă numele spectaculoase care au semnat deja cu Real Madrid, există și câțiva jucători importanți care pot fi trecuți pe lista de plecări.

Aurelien Tchouameni poate pleca de la Real Madrid pentru 90 de milioane de euro

Aurelien Tchouameni (26 de ani), mijlocașul defensiv care evoluează din 2022 pentru Real Madrid, ar putea pleca în această vară de la echipă. Francezul ar putea intra în planurile lui Mourinho pentru noul sezon, dar clubul nu ar spune „nu” pentru un transfer, mai ales în contextul în care se pregătește o reconstrucție masivă la echipă.

Potrivit ESPN, Real Madrid este gata să accepte o ofertă venită pe adresa clubului pentru Tchouameni, dacă aceasta va fi de aproximativ 90 de milioane de euro.

În această perioadă, mijlocașul francez nu duce lipsă de oferte. Este în capul listei de priorități la Manchester United, club care a obținut calificarea în UEFA Champions League pentru sezonul următor.

Tchouameni joacă la Real Madrid de patru ani. În 2022 a fost transferat de la AS Monaco pentru 80 de milioane de euro, iar de atunci a bifat 195 de partide pentru clubul de pe „Bernabeu”.

Ce prim „11” ar putea alinia Real Madrid în noul sezon

Jose Mourinho și-ar dori să folosească sistemul 4-2-3-1 în noul sezon. În urmă cu 13 ani, la primul mandat la Madrid, portughezul a mizat pe un modul 4-3-3.

Cum ar putea arăta Real Madrid sub comanda lui Jose Mourinho (4-2-3-1): Courtois - Dumfries, Konate, Rudiger, Cucurella - B. Silva, Valverde - Rodrygo, Bellingham, Vinicius - Mbappe.

Rămâne de văzut dacă oficialii lui Real Madrid vor mai realiza alte transferuri de marcă în această perioadă de mercato.