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Ciprian Deac s-a retras recent din cariera de fotbalist

În această vară, Ciprian Deac și-a hotărât viitorul imediat după încheierea carierei de fotbalist. Fostul căpitan rămâne alături de CFR Cluj și preia o funcție de conducere.

Fostul mijlocaș va continua să activeze în cadrul grupării din Gruia. Conducerea echipei i-a oferit un post administrativ, ca semn de apreciere pentru parcursul său în tricoul vișiniu. Concret, el va ocupa biroul de vicepreședinte și va avea sarcina de a superviza activitatea echipei de fotbal.

Ajuns la vârsta de 40 de ani, Ciprian Deac a decis să pună punct carierei de fotbalist. Veteranul de la CFR Cluj și-a anunțat retragerea printr-un videoclip emoționant postat pe pagina oficială de Facebook a ardelenilor.

Ciprian Deac, lăudat de Emil Săndoi la Poveștile Sport.ro

În sezonul trecut de Superliga României, Ciprian Deac nu a mai fost protagonist la formația din Gruia și a strâns doar 12 meciuri în tricoul ”feroviarilor”. Ultimul meci din cariera lui Deac a fost cel pe care CFR Cluj l-a disputat împotriva Argeșului, în ultima etapă a play-off-ului.

Deac a strâns 508 meciuri în tricoul lui CFR Cluj, în care a reușit să marcheze în total 90 de goluri și să contribuie cu 118 pase decisive.

În cariera sa, Ciprian Deac a mai evoluat pentru Unirea Dej, Oțelul Galați, Schalke 04, Rapid, Aktobe și Tobol Kostanay.

Alături de CFR Cluj, Ciprian Deac a devenit campion al României în șapte rânduri, a cucerit de trei ori Cupa României și Supercupa României de patru ori. De altfel, Deac a câștigat Cupa Germaniei cu Schalke 04.

Ciprian Deac a pus naționala României pe primul loc, deși avea nunta

Invitat într-o nouă ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, Emil Săndoi și-a amintit de Deac din perioada în care era selecționer al României U21. Deși Deac avea nunta înaintea unui meci al selecționatei noastre, a anunțat că va sosi după eveniment la lot.

Deși a străbătut un drum lung, tocmai din Cluj, Deac a dat un randament foarte bun apoi, fiind chiar cel mai bun de pe teren, după cum a povestit Emil Săndoi.

”L-am apreciat mult pe Deac! Era un adevărat profesionist. La prima convocare, când juca la Unirea Dej... dar apoi a fost transferat la CFR... îmi aduc aminte că aveam o acțiune cu lotul de tineret, iar el avea nunta. Cred că era cu două zile înaintea unui meci sau cu o zi înainte.

Era o nuntă de zi, nu de noapte și... . Jocul era a doua zi după nuntă și am stat de vorbă cu el și cu tatăl său. Era nunta programată, nu putea să o amâne. Mi-a spus că o să fie obositor chiar dacă e o nuntă de zi, dar că el e profesionist și că va încerca să se menajeze cât se poate de mult.

Aveam și îngăduința tatălui său că va fi diferit de o distracție tinerească și am stabilit ca în momentul în care se termină nunta, să se urce în mașină și să vină la lot. Am trimis o mașină mai mare să îl ia, să nu stea cu genunchii la piept de la Cluj până la lot.

Ciprian a venit în noaptea aceea, iar la meciul pe care l-am disputat cred că a fost cel mai bun de pe teren”, a spus Emil Săndoi în emisiunea Poveștile Sport.ro.